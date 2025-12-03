Requisitos para volar a Brasil: qué necesitan mendocinos y menores de edad

Viajar desde Argentina a Brasil se ha vuelto una de las opciones más elegidas para las vacaciones debido a sus playas, su clima tropical, su variada oferta turística y la amplia conexión de vuelos internacionales disponibles durante todo el año. Sin embargo, antes de iniciar el viaje es fundamental conocer la documentación obligatoria que exigen las autoridades brasileñas para permitir el ingreso por vía aérea.

Uno de los puntos principales a tener en cuenta es que los ciudadanos argentinos no necesitan visa para viajar a Brasil con fines turísticos. Este beneficio forma parte de los acuerdos del Mercosur, que permiten la libre circulación entre los países miembros por un período máximo de 90 días. Aun así, esto no exime de la obligación de presentar documentos personales vigentes, indispensables para poder abordar un vuelo internacional y para superar los controles migratorios al llegar al destino.

Para ingresar a Brasil, los argentinos pueden utilizar dos tipos de documentación válida: el DNI argentino vigente en formato tarjeta o digital, o el pasaporte argentino válido. Ambos deben estar en buen estado físico y contar con fecha de vencimiento posterior al día previsto para el regreso. Es importante recordar que el antiguo DNI en formato libreta ya no es aceptado para vuelos internacionales, por lo que aquellos que aún lo tengan deben tramitar la versión actual emitida por el RENAPER.

Documentación para entrar a Brasil: qué cambia si viajás con menores

En el caso de quienes viajen con menores de edad, las exigencias se vuelven más específicas. Si el menor viaja acompañado por ambos padres, basta con presentar el DNI o pasaporte del niño y la documentación de los adultos responsables.

Cuando el viaje se realiza con solo uno de los padres, es obligatorio presentar una autorización de viaje del otro progenitor, firmada y certificada por un escribano o autoridad competente. Si el menor viaja solo o acompañado por un tercero, como abuelos, tíos o amigos de la familia, deberá contar con una autorización de ambos padres o tutores legales. Todas estas autorizaciones suelen ser estrictamente verificadas por las aerolíneas al momento del check-in, por lo que cualquier irregularidad podría impedir el embarque.

En relación con los requisitos sanitarios, Brasil no exige vacunas obligatorias para viajeros provenientes de Argentina. No obstante, se recomienda tener aplicada la vacuna contra la fiebre amarilla si se planea visitar zonas selváticas como el Amazonas, o regiones del norte como Manaos o Belém, donde ocasionalmente las autoridades pueden solicitar el certificado internacional de vacunación. Para evitar inconvenientes, es aconsejable consultar las actualizaciones de los sitios oficiales tanto de Argentina como de Brasil, además de las políticas sanitarias de la aerolínea elegida.

Además de los documentos obligatorios, existen ciertos papeles que, si bien no son exigidos en todos los casos, pueden resultar útiles al momento de superar el control migratorio. Entre ellos se encuentran:

las reservas de vuelo ,

, comprobantes de alojamiento ,

, una carta de invitación ,

, un seguro médico o de viaje ,

, comprobantes de fondos económicos.

Conocer los requisitos para viajar a Brasil es clave para preparar un viaje sin sobresaltos. Contar con la documentación correcta, verificar con anticipación los permisos para menores y revisar las recomendaciones sanitarias son pasos fundamentales para garantizar un ingreso seguro y disfrutar del destino desde el primer día. Además, otra buena noticia para los mendocinos que desean viajar al vecino país es que Mercado Pago anunció que los argentinos podrán pagar en reales usando Pix directamente desde su cuenta digital, sin necesidad de llevar billetes, tarjetas ni recurrir a casas de cambio.