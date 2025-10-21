Repudio y cacerolas en el Garrahan tras la decisión de Milei de no aplicar la ley votada por el Congreso

Los trabajadores del Hospital Garrahan, nucleados en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), realizarán un cacerolazo frente a la institución en repudio a la decisión del presidente Javier Milei de no aplicar la Ley de Emergencia Pediátrica, aprobada por el Congreso nacional.

La protesta, convocada para las 20:30 frente a la entrada del hospital sobre Combate de los Pozos 1881, se da en el marco de un paro por 24 horas y busca visibilizar lo que los manifestantes consideran un acto de “autoritarismo y crueldad institucional”.

Desde APyT señalaron en un comunicado: “No podemos naturalizar el autoritarismo. El presidente anunció que no aplicará la Emergencia Pediátrica ‘por falta de fondos’ y eso es una provocación autoritaria. Hay que terminar con tanta crueldad y prepotencia”.

Foto: Archivo / Gentileza.

El gremio también acusó al Gobierno de ejercer un “atropello permanente” contra las leyes votadas democráticamente, y denunció que la administración nacional “decide de forma autocrática no aplicar las normas del Congreso, como si se tratara de una monarquía”.

En ese sentido, informaron que denunciarán penalmente al Poder Ejecutivo y pedirán al Congreso “activar el juicio político” contra Milei, el ministro de Salud Mario Lugones, el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete Guillermo Francos, según publica el medio Noticias Argentinas.

La decisión presidencial de suspender la aplicación de la Emergencia Pediátrica se suma a las recientes medidas del Ejecutivo de frenar la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad, bajo el argumento de que “no existen fondos disponibles” hasta que el Congreso determine nuevas fuentes de financiamiento.

Sin embargo, desde distintos sectores legislativos y gremiales sostienen que la maniobra constituye una “violación constitucional” y una muestra de “crueldad institucional”.

“Lo que está en juego no es solo la salud de los niños y niñas, sino la vigencia del Estado de Derecho. No podemos permitir que el autoritarismo se naturalice”, remarcaron desde el Garrahan, convocando a la sociedad a sumarse al reclamo por la defensa de la democracia y la salud pública.