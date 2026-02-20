Reprogramaron los shows de Los Pericos y La Portuaria en Mendoza por mal tiempo

Los recitales de Los Pericos y La Portuaria, que estaban previstos para este sábado y domingo en el Espacio Cultural Julio Le Parc, fueron reprogramados debido al pronóstico de mal tiempo anunciado para el fin de semana en Mendoza.

La decisión fue adoptada por la Subsecretaría de Cultura a partir de una recomendación de Defensa Civil, con el objetivo de priorizar la seguridad de artistas, emprendedores y público asistente, ya que buena parte de las actividades estaban planificadas al aire libre.

En el marco del Mercado Cultural, más de 100 emprendedores de distintos puntos de la provincia iban a participar de una propuesta que combina diseño, arte, producción local y música en vivo. En ese contexto, las actuaciones de Los Pericos (sábado) y La Portuaria (domingo) eran los principales atractivos de la programación.

Imagen ilustrativa

Además, en el Teatro Pulgarcito —ubicado en el Parque General San Martin— estaban previstas actividades del Verano Cultural, con shows musicales de la Banda Espuma y funciones de títeres durante el sábado y el domingo.

Según se informó oficialmente, todas las actividades programadas para el viernes 20, sábado 21 y domingo 22 fueron postergadas ante las condiciones climáticas previstas.

En cuanto a las nuevas fechas, el Mercado Cultural se realizará finalmente los días 13, 14 y 15 de marzo en el Espacio Cultural Julio Le Parc, y se incorporará además un festival de food trucks organizado por Amegan.

Respecto de las propuestas del Verano Cultural en el Teatro Pulgarcito, la Subsecretaría de Cultura indicó que aún no se definió una nueva fecha de reprogramación.