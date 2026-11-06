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Cambio de planes

Reprogramaron la Vendimia de San Carlos y no se realizará este viernes: cuándo anunciarán la nueva fecha

El municipio de San Carlos anunció la reprogramación de la Fiesta de la Vendimia prevista para este viernes 6 de noviembre. La celebración iba a abrir el calendario vendimial de Mendoza, pero las condiciones climáticas obligaron a modificar los planes.

Este viernes 6 de noviembre San Carlos se preparaba para celebrar la edición 2026 de la Vendimia departamental. Sin embargo, el municipio anunció que el evento sería reprogramado debido a las condiciones climáticas. Cabe resaltar que el la celebración marca el inicio del calendario vendimial de Mendoza.

La celebración, denominada “Legado de Luz y Vendimia”, reunirá a artistas del Valle de Uco y es con entrada libre y gratuita.

El cronograma original contemplaba la apertura de puertas a las 19, con una previa artística y actividades para el público. Desde las 19.30, los vecinos tendrían la posibilidad de votar a las candidatas según la terminación de su DNI, para lo que debían presentar el documento físico.

La fiesta central estaba programada para las 22 y proponía un recorrido artístico por las raíces, la memoria y la identidad cultural de San Carlos.

Por el momento, el municipio no confirmó cuándo se realizará la celebración. La nueva fecha será comunicada en las próximas horas.

Quiénes son las candidatas a Reina y Virreina de la Vendimia de San Carlos

  • CANDIDATA N°1 AGUSTINA AGUIRRE REPRESENTA: ESTETICA LUZ Y GLAM
  • CANDIDATA N°2 VALENTINA GIAMPORTONE FERREIRA REPRESENTA: VILLA CHACÓN
  • CANDIDATA N°3 DAMARIS MARIANA MENDEZ VILLEGA REPRESENTA: PAREDITAS
  • CANDIDATA N°4 SOFIA GOMEZ CORREA REPRESENTA: EUGENIO BUSTOS
  • CANDIDATA N°5 ABRIL MULET REPRESENTA: VILLA SAN CARLOS
  • CANDIDATA N°6 MARIA PIA VALENZUELA RIZANTTI REPRESENTA: ESCUELA DE DANZAS SIENTE EL RITMO
  • CANDIDATA N°7 IRUPÉ BERENICE GONZALEZ VIDELA REPRESENTA: ESTUDIO DE DANZAS ARABES EDA
  • CANDIDATA N°8 CANDELA MARCELA ALARCÓN REPRESENTA: MEGA FERIA DE SAN CARLOS

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