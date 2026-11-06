Reprogramaron la Vendimia de San Carlos y no se realizará este viernes: cuándo anunciarán la nueva fecha

Este viernes 6 de noviembre San Carlos se preparaba para celebrar la edición 2026 de la Vendimia departamental. Sin embargo, el municipio anunció que el evento sería reprogramado debido a las condiciones climáticas. Cabe resaltar que el la celebración marca el inicio del calendario vendimial de Mendoza.

La celebración, denominada “Legado de Luz y Vendimia”, reunirá a artistas del Valle de Uco y es con entrada libre y gratuita.

El cronograma original contemplaba la apertura de puertas a las 19, con una previa artística y actividades para el público. Desde las 19.30, los vecinos tendrían la posibilidad de votar a las candidatas según la terminación de su DNI, para lo que debían presentar el documento físico.

La fiesta central estaba programada para las 22 y proponía un recorrido artístico por las raíces, la memoria y la identidad cultural de San Carlos.

Por el momento, el municipio no confirmó cuándo se realizará la celebración. La nueva fecha será comunicada en las próximas horas.

Quiénes son las candidatas a Reina y Virreina de la Vendimia de San Carlos