Reprogramaron la Vendimia de San Carlos y no se realizará este viernes: cuándo anunciarán la nueva fecha

Este viernes 6 de noviembre San Carlos se preparaba para celebrar la edición 2026 de la Vendimia departamental. Sin embargo, el municipio anunció que el evento sería reprogramado debido a las condiciones climáticas. Cabe resaltar que el la celebración marca el inicio del calendario vendimial de Mendoza.
La celebración, denominada “Legado de Luz y Vendimia”, reunirá a artistas del Valle de Uco y es con entrada libre y gratuita.
El cronograma original contemplaba la apertura de puertas a las 19, con una previa artística y actividades para el público. Desde las 19.30, los vecinos tendrían la posibilidad de votar a las candidatas según la terminación de su DNI, para lo que debían presentar el documento físico.
La fiesta central estaba programada para las 22 y proponía un recorrido artístico por las raíces, la memoria y la identidad cultural de San Carlos.
Por el momento, el municipio no confirmó cuándo se realizará la celebración. La nueva fecha será comunicada en las próximas horas.
Quiénes son las candidatas a Reina y Virreina de la Vendimia de San Carlos
- CANDIDATA N°1 AGUSTINA AGUIRRE REPRESENTA: ESTETICA LUZ Y GLAM
- CANDIDATA N°2 VALENTINA GIAMPORTONE FERREIRA REPRESENTA: VILLA CHACÓN
- CANDIDATA N°3 DAMARIS MARIANA MENDEZ VILLEGA REPRESENTA: PAREDITAS
- CANDIDATA N°4 SOFIA GOMEZ CORREA REPRESENTA: EUGENIO BUSTOS
- CANDIDATA N°5 ABRIL MULET REPRESENTA: VILLA SAN CARLOS
- CANDIDATA N°6 MARIA PIA VALENZUELA RIZANTTI REPRESENTA: ESCUELA DE DANZAS SIENTE EL RITMO
- CANDIDATA N°7 IRUPÉ BERENICE GONZALEZ VIDELA REPRESENTA: ESTUDIO DE DANZAS ARABES EDA
- CANDIDATA N°8 CANDELA MARCELA ALARCÓN REPRESENTA: MEGA FERIA DE SAN CARLOS