Repetición del Acto Central sin Luciano Pereyra: ¿cómo pedir la devolución del dinero de las entradas?

Durante la tarde de este viernes se confirmó lo que era un secreto a voces: el Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 se reprogramó por el pronóstico de tormentas. De este modo, tras el anuncio del Gobierno de Mendoza, la celebración máxima de los mendocinos no se llevará a cabo el sábado, sino que será el domingo 8 de marzo.

Y como era de esperarse, la modificación obligó a reorganizar toda la programación para las noches siguientes, lo que afecta a miles de personas que se habían hecho un lugar en su agenda para presenciar el espectáculo principal y las presentaciones musicales de las distintas jornadas.

En referencia a los artistas nacionales, la modificación más relevante tiene como protagonista a Luciano Pereyra. El cantante originalmente se iba a presentar en la repetición del 8 de marzo. Sin embargo, tras la modificación de este viernes, se confirmó que estará cerrando el Acto Central.

Devolución del dinero de las entradas

Desde el Ejecutivo provincial explicaron que el espectáculo musical de Luciano Pereyra no podrá realizarse en la nueva fecha de repetición debido a compromisos previos del artista que le impiden trasladar su presentación.

Desde la organización aclararon además que el ingreso al teatro griego el domingo estará habilitado únicamente para quienes adquirieron entradas para el Acto Central. En tanto, las personas que compraron tickets para la repetición deberán asistir el miércoles 11.

Ante esta situación, y considerando que parte del público adquirió entradas para la repetición con el objetivo de asistir al recital de Luciano Pereyra, las autoridades informaron que, a través de la plataforma Entradaweb, se podrá solicitar la devolución del dinero.