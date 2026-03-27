Repechaje FIFA: Bolivia es finalista y está a un paso del Mundial

Bolivia y Surinam chocaron este jueves en el estadio de Monterrey, México, por la semifinal del Repechaje Intercontinental rumbo al Mundial 2026.

El encuentro, que definió qué la selección de Bolivia es la que avanza a la final del torneo preclasificatorio donde espera Irak.

El equipo de Óscar Villegas preparó este partido como si fuera una verdadera final y a pesar de haber comenzado perdiendo con el gol de Liam Van Gelderen a los 48 minutos, no perdieron el foco de estar en el partido definitorio por un boleto a la máxima cita mundialista.

El defensor surinamés aprovechó la nula posiblidad defensiva de Bolivia, para cambiar por gol un embotellamiento dentro del área.

¡GOL DE SURINAM!



Después de muchos rebotes, Van Gelderem puso el 1-0 ante Bolivia en el partido por el Torneo Clasificatorio FIFA.#MundialEnDSPORTS pic.twitter.com/oeAvCu6UAS — DSPORTS (@DSports) March 26, 2026

A los 72 minutos, tras mucho buscarlo, llegó el gol de la igualdad, desde los pies de Moises Paniagua, que había ingresado pocos minutos antes.

El mediocampista del Wydad Casablanca de Marruecos, metió un puntinazo apenas pisó el área grande para vevncer al portero rival y poner en partido a los Verdes.

¡¡GOL DE BOLIVIA!!



PUNTAZO de Paniagua para empatar el partido contra Surinam.



El sueño mundialista de la Verde sigue vivo en el Torneo Clasificatorio FIFA.#MundialEnDSPORTS#ClasificatorioFIFAEnDSPORTS pic.twitter.com/HbPdR2b09Y — DSPORTS (@DSports) March 26, 2026

Cuándo el partido parecía definirse en tiempo extra- o en el caso de seguir la igualdad, en penales- apareció la salvación boliviana: un penal que le hicieron a Juan Godoy, para que Miguel Terceros lo cambie por gol, cruzando su disparo lejos de Etienne Vaessen.

De este modo, a los 80 minutos, el partido entre sudamericanos cambió de lado y solo quedó defender con alma y corazón cada jugada para asegurar su participación en la final del repechaje, que tendrá a Bolivia enfrentando a Irak.

¡¡GOL DE BOLIVIA QUE LO DA VUELTA!!



Miguel Terceros cambió el penal por gol y, por ahora, la Verde se mete en el partido definitorio del Torneo Clasificatorio FIFA contra Irak.#MundialEnDSPORTS#ClasificatorioFIFAEnDSPORTS pic.twitter.com/PDWO8VdTOB — DSPORTS (@DSports) March 26, 2026

El partido definitorio, que le dará el boleto a vencedor, se juega el martes 31 de marzo de 2026 a las 20:00 hr (hora de México). El partido decisivo tendrá lugar en el Estadio BBVA en Monterrey, México.