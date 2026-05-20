Repechaje en Gran Hermano: la casa se resetea con los nuevos ingresos

El reality Gran Hermano: Generación Dorada tomará un nuevo giro durante la gala de este miércoles por la noche cuando iniciará el repechaje e ingresarán nuevos participantes a la casa para unirse a la competencia junto a los “hermanitos”.

Según se supo por intermedio de Santiago del Moro, “la casa se reseteará”, entrarán ex competidores, nuevos jugadores y participantes con el “Golden ticket”.

Las votaciones para elegir qué participante vuelve a entrar ya se encuentran en curso y, durante la emisión de esta noche, a partir de las 21.30 se conocerán los resultados por los que se disputan Brian Sarmiento, Carlota Bigiliani, Carmiña Masi, Danelik Galazán, Franco Poggio, Grecia, Kennys Palacios, La Maciel, Lola Tomaszeuski, Lolo Poggio, Martín Rodríguez, Jenny Mavinga, Nazareno Pompei, Nick Sícaro, Tomy Riguera y Yipio Pintos.

Mientras que, durante la jornada oficial, cuatro competidores -2 por voto del público y 2 por Golden Ticket-, atravesarán la puerta de la casa más famosa del país nuevos jugadores podrán hacerlo durante la semana, tal como adelantó la producción del ciclo.

Una de las novedades de esta etapa fue el rechazo de Solange Abraham que, semanas atrás, fue expulsada de la competencia por el propio “Gran Hermano”, luego de que la participante habría comentado en varias ocasiones que extrañaba su hogar y a su hija.

“Los motivos me los voy a reservar. Mi juego no termina acá y necesito su ayuda más que nunca“, explicó la mediática a través de la red social X , luego de haber dicho al aire que jugaría “desde afuera”, lo que se asumió como una ayuda a su par, Eduardo