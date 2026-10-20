Renunció Humberto Mingorance, uno de los funcionarios más cuestionados de Cornejo

Humberto Mingorance presentó este martes su renuncia a la presidencia de Agua y Saneamiento Mendoza (Aysam), en medio de un fuerte desgaste político y social por las deficiencias del sistema cloacal y una serie de cuestionamientos judiciales y administrativos que complicaron su gestión. Tras su salida, el Gobierno provincial anunció que Ginés Darío Hernández será su sucesor al frente de la empresa.

La renuncia se produjo luego de una nueva escalada de reclamos por los desbordes cloacales en el Gran Mendoza. Uno de los episodios más recientes tuvo como protagonista al intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, quien exigió públicamente la presentación de un plan de contingencia y la ejecución de obras estructurales para resolver un problema que se arrastra desde hace años.

El jefe comunal advirtió que la situación llegó a un límite y reclamó respuestas urgentes ante el colapso de la infraestructura sanitaria. Según el municipio, Guaymallén soporta una importante carga de la red cloacal metropolitana, ya que recibe efluentes propios y también de Maipú y Luján de Cuyo.

A pesar de los reclamos realizados por distintas vías institucionales, los inconvenientes persisten y el pronóstico de tormentas incrementa la preocupación por nuevos desbordes. Además de los problemas sanitarios y ambientales, los derrames provocan daños en el asfalto que la propia comuna debe reparar.

Los conflictos judiciales que complicaron su gestión

La salida de Mingorance también se produce en un contexto judicial delicado. A fines de mayo de 2026, el ahora exfuncionario y otros directivos de Aysam fueron imputados por el episodio de contaminación registrado en Los Corralitos, Guaymallén.

La causa investiga el vertido de efluentes cloacales sin tratamiento hacia canales de riego agrícola, luego del colapso de la Colectora Máxima Noreste. Por este hecho, el Departamento General de Irrigación aplicó una multa millonaria a la empresa, una sanción que sirvió como antecedente para el avance de la investigación penal.

Mingorance quedó imputado por una presunta infracción a la Ley de Residuos Peligrosos 24.051. La figura penal investigada contempla, en determinados supuestos de contaminación peligrosa para la salud, penas de entre tres y 14 años de prisión. La imputación, sin embargo, no implica una condena.

A este frente judicial se sumaron cuestionamientos por su situación patrimonial. En abril de 2025, la Auditoría de Ética Pública de Mendoza lo sancionó con una multa cercana al millón de pesos por haber omitido información relevante en su declaración jurada.

La acumulación de estos episodios, junto con las críticas por las pérdidas de agua, los problemas del sistema cloacal y la falta de obras suficientes, terminó por profundizar el desgaste de una conducción que llevaba años dentro de la estructura provincial.

Quién es Ginés Darío Hernández, el nuevo presidente de Aysam

Tras la renuncia, el Gobierno de Mendoza confirmó que Ginés Darío Hernández asumirá la presidencia del directorio de Aysam. El nuevo titular de la empresa es licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Cuyo y cuenta con más de dos décadas de experiencia en el sector de agua y saneamiento.

Hernández comenzó su trayectoria en el área en 2000. Hasta 2010 se desempeñó como gerente de Regulación Económica en el Ente Provincial del Agua y de Saneamiento. Ese año se incorporó a Aysam como gerente de Finanzas, función que mantuvo hasta 2020.

Desde entonces, ocupó la gerencia general de la empresa hasta su designación como presidente del directorio.

Su recorrido por las áreas de regulación económica, finanzas y conducción operativa le otorga experiencia en la administración de los servicios sanitarios provinciales. Sin embargo, su llegada se produce en un escenario complejo, con una infraestructura que enfrenta dificultades recurrentes y una demanda creciente de respuestas por parte de los municipios y los usuarios.

Entre los principales desafíos de la nueva conducción estarán dar continuidad al plan de obras, sostener el equilibrio financiero de la empresa y avanzar con las inversiones necesarias para mejorar los servicios de agua potable y saneamiento.

La salida de Mingorance abre una nueva etapa en Aysam, con la expectativa de que la renovación de autoridades permita encaminar las soluciones que el sistema sanitario mendocino necesita desde hace años.