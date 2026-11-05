Renunció Santiago Peña, presidente de Paraguay : el video en el que explica su decisión

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia al cargo en medio de una profunda crisis política y financiera, desencadenada por la intervención del Ueno Bank, una de las principales entidades bancarias del país.

La renuncia se produjo luego de que el Congreso comenzara a debatir un juicio político por mal desempeño contra Peña y su vicepresidente, Pedro Alliana. La medida fue impulsada por la oposición y acompañada por el Partido Colorado, fuerza política que lidera el mandatario.

Mensaje del Presidente de la República, Santiago Peña, al pueblo paraguayo. pic.twitter.com/RBz6IfFV9L — Santiago Peña (@SantiPenap) November 5, 2026

La intervención del Ueno Bank, dispuesta por el Banco Central de Paraguay (BCP) por problemas de solvencia, dejó a alrededor de tres millones de clientes, casi la mitad de la población, sin acceso a sus depósitos. El escándalo también derivó en la renuncia del titular del BCP, Carlos Carvallo, y la detención de ocho directivos de la entidad, incluido su presidente, Miguel Vázquez.

La oposición apuntó directamente a Peña y Alliana por posible mal desempeño y conflictos de intereses, citando vínculos comerciales del mandatario con el grupo empresarial que controlaba Ueno Bank. Cuestionaron además las decisiones regulatorias del gobierno y el destino de fondos públicos y previsionales depositados en la entidad, que administraba unos 850 millones de dólares en fondos públicos.

¿Cómo avanza el juicio político en el congreso?

Santiago Peña, quien asumió la presidencia en agosto de 2023 con mandato hasta 2028, publicó un mensaje grabado en redes sociales expresando su decisión y pidiendo disculpas al pueblo.

“He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República, lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas”, declaró.

De este modo, Pedro Alliana deberá asumir la titularidad del Poder Ejecutivo para completar el mandato presidencial hasta 2028 pero teniendo presente la extrema debilidad institucional.