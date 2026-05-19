Renunció el coordinador del Paso Cristo Redentor y crece la preocupación por la llegada del invierno

El Paso Internacional Paso Internacional Cristo Redentor atraviesa un momento de fuerte incertidumbre tras la renuncia de Justo José Báscolo a la Coordinación Argentina del corredor bioceánico. La dimisión fue presentada ante el Ministerio del Interior en medio de una creciente crisis operativa y a pocas semanas del inicio del operativo invernal (la etapa más compleja del año para el tránsito fronterizo).

Según trascendió, la decisión estuvo vinculada a la falta de respaldo institucional para afrontar los problemas estructurales y de funcionamiento que vienen afectando al complejo fronterizo desde hace meses. Tras la salida de Báscolo, las decisiones quedarán a cargo de Carla Alburquerque, quien administrará la coordinación desde Buenos Aires.

Entre los principales reclamos aparecen el deterioro de las instalaciones, la falta de mantenimiento en sectores clave y el mal estado de los caminos internos del complejo Roque Carranza y el Área de Servicios Integrados (ASI). Transportistas y usuarios aseguran que hay polvo constante, baches de gran tamaño y serias complicaciones para circular dentro del sistema aduanero (especialmente para camiones de carga internacional).

La situación también impacta en los servicios tercerizados de limpieza y mantenimiento, lo que habría profundizado las dificultades operativas en uno de los pasos fronterizos más importantes del país. La preocupación crece por la cercanía de la temporada de nieve y el intenso movimiento de cargas comerciales entre Argentina y Chile, ya que el corredor concentra gran parte del intercambio terrestre con los puertos del Pacífico.

En este contexto, la Asociación Civil de Camioneros Unidos de Mendoza difundió un duro comunicado en el que cuestionó el estado “intransitable” de los accesos y advirtió que el paso quedó prácticamente “acéfalо” en vísperas de los horarios de invierno. La entidad reclamó soluciones urgentes para evitar un colapso operativo y responsabilizó a las autoridades nacionales por las posibles medidas de fuerza que podrían surgir si no se revierte rápidamente la situación.