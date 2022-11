El Dr, Marcelo Vidal formalizó la renuncia a su cargo de concejal del HCD de Tunuyán este pasado jueves. Hoy se conocerá un escrito realizado por el otro concejal al que le informaron incompatibilidad en sus cargos, Dr. Luis López.

«Desde el primer momento en que asumí puse a conocimiento del cuerpo mi declaración jurada de cargos debido a que ejerzo la Medicina tanto en el ámbito privado

como público, atendiendo en guardias y consultorios del Hospital Antonio Scaravelli» comienza diciendo el escrito de Marcelo Vidal.

Es que este jueves se los notificó formalmente sobre la resolución que había tomado la oficina de ética Pública; confirmando que ambos concejales debían elegir entre los cargos de concejales o como médicos en diferentes estamentos del estado.

Ante esta situación, ya se había conocido la decisión del Dr Vidal. En su escrito remarca que el sabe que puede llevar adelante los dos cargos. «Siempre con la convicción y el asesoramiento de que dichas tareas podían ser realizadas sin inconvenientes ya que eran ejercidas en diferentes horarios y sin superponer responsabilidades».

Hizo mención a los informes mediáticos

Meses atrás luego de trascendidos mediáticos, tomó conocimiento de esta situación la oficina de ética pública a través de una denuncia y la semana pasada llegó el dictamen de dicho organismo donde con desarrollados y fundados argumentos se informa a este cuerpo que existe una incompatibilidad funcional y horaria que me impide llevar adelante las tareas de edil y médico respectivamente y se me emplaza a optar por uno de los dos cargos.

Dijo no estar de acuerdo con la decisión de la Oficina de Ética

Si bien no comparto tal decisión y me siento profundamente capacitado para llevar adelante ambos compromisos, no puedo dejar de reconocer que esta oficina

fue creada justamente para impartir criterios referidos a cuestiones éticas en el ámbito público y como órgano de control debe ser respetado en sus dictámenes, los cuales sin duda vienen a otorgar claridad y a poner por encima de apreciaciones personales, la aplicación de las leyes vigentes.



No con poco dolor y tristeza debo tomar esta difícil decisión, pero me consuela saber que estoy haciendo lo éticamente correcto y priorizando continuar en el ámbito de la «salud que es sin lugar a dudas mi vocación de vida. Con todo, quiero agradecer al Sr. Intendente Prof. Martín Aveiro, al Presidente Prof. Emir Andraos y compañeros Concejales por el apoyo constante recibido y por acompañar en esta compleja determinación.

Quiero decirles que más allá de todo voy a estar cerca y participando de este proyecto porque como siempre manifesté, para mí es un privilegio ser parte de una gestión que ha transformado definitivamente este departamento y ha demostrado que con trabajo y compromiso es posible cumplir sueños colectivos.



Eternamente agradecido por este recorrido, les deseo lo mejor y los saludo con un fuerte y caluroso abrazo.