Rematan la histórica fábrica de snacks “Gonzalo”

La histórica fábrica de snacks “Gonzalo” ubicada en Guaymallén y con una amplia trayectoria en Mendoza, será rematada por la Justicia tras declararse en quiebra. La empresa cerró sorpresivamente en diciembre de 2024 y derivó en un complejo periodo de idas y vueltas con los más de veinte trabajadores del establecimiento. h

El proceso, ordenado por el Segundo Juzgado de Procesos Concursales, incluye dos inmuebles en Dorrego, maquinaria industrial, mobiliario, un vehículo y la marca registrada “Gonzalo Snacks“. La subasta incluirá dos inmuebles ubicados en calle Berutti 182 y Juan Agustín Maza 796, ambos habilitados para la producción alimentaria.

El conjunto de bienes incluye también una cámara de monitoreo ALARI 3, seis matafuegos, sistemas de seguridad con cerco eléctrico, computadoras, mobiliario de oficina, y maquinaria específica como selladoras, balanzas, compresores, cortadoras y peladoras automáticas. Todo el equipamiento será rematado en bloque con base de $280.000.000.

La marca “Gonzalo Snacks”, registrada en la Clase 29 del Boletín de Marcas, también forma parte de la subasta, ofreciendo al adjudicatario la posibilidad de continuar con la actividad comercial bajo la misma denominación. Los bienes se exhibirán el 29 de octubre de 9 a 12 horas para los interesados que deseen realizar una inspección previa.

copetin by martin.arrojo.8

Para participar, es necesario registrarse en los portales de subastas y seguir las instrucciones disponibles en línea. La subasta electrónica se realizará el 7 de noviembre y puede seguirse por el sitio oficial de Manucha Subastas.

El acto será adjudicado al mejor postor y está sujeto a la aprobación del Juzgado. En caso de incumplimiento en el pago, se notificará al segundo oferente o se declarará la subasta desierta. Para más información, los interesados pueden comunicarse con la martillera pública H. María Manucha.