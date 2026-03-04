Reintegros de luz: cómo es la nueva normativa del EPRE para devoluciones

El Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) formalizó un nuevo esquema para el reintegro de saldos a favor de los usuarios. Esta normativa surge para dar respuesta a las quejas presentadas por operadoras como EDEMSA, EDESTE y la Cooperativa de Godoy Cruz, quienes buscaban mayor previsibilidad ante el cálculo de intereses por cobros excesivos.

¿Cómo se calcularán los reintegros a partir de ahora?

La resolución confirma que, si una distribuidora factura de más por un error de su responsabilidad, la devolución no será un simple monto nominal. Se aplicará el concepto de “deuda de valor”, asegurando que el usuario reciba el equivalente al costo de la energía al momento efectivo de la compensación.

Los pilares de la nueva fórmula son:

Actualización por Tarifa: El capital se ajusta según el cuadro tarifario vigente al momento del reclamo.

Penalidad por Error: Se mantiene el recargo adicional del 20% a favor del usuario damnificado.

Tope a los Intereses: Para evitar distorsiones económicas en contextos inflacionarios, el interés compensatorio tendrá un techo equivalente al 50% de la tasa legal aplicada sobre el capital actualizado.

Regla de Reciprocidad: Este mismo límite del 50% regirá para los recargos que las empresas aplican a los usuarios que pagan fuera de término, garantizando igualdad de condiciones.

El organismo regulador aclaró que actualizar el monto mediante la tarifa actual no representa una indexación arbitraria, sino una reparación integral. Esto garantiza que el dinero devuelto mantenga su poder de compra frente a la inflación.

Sin embargo, el EPRE también busca proteger la sostenibilidad del sistema. Al establecer un “techo” de razonabilidad para los intereses, se evita que las deudas se vuelvan impagables para las distribuidoras, lo cual podría comprometer la prestación del servicio.