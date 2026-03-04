Reinas de Todo Corazón: cuáles son los proyectos solidarios que impulsan en Tunuyán, Tupungato y San Carlos

A semanas de la Fiesta Nacional de la Vendimia, las soberanas departamentales no solo se preparan para la elección nacional. También comenzaron formalmente su tarea dentro del programa solidario “Reinas de Todo Corazón”, que las vincula durante todo el año con una institución de su comunidad.

En el Valle de Uco, las reinas de Tunuyán, Tupungato y San Carlos definieron proyectos enfocados en educación pública, asistencia alimentaria y acompañamiento a pacientes oncológicos, tres problemáticas sensibles en la región.

Tunuyán: compromiso con la educación pública

La representante de Tunuyán, Agustina Giacomelli, trabajará junto a la Escuela 1-431 Clotilde de Ciber, institución que busca fortalecer su infraestructura y recursos pedagógicos.

Su propuesta apunta a visibilizar las necesidades de la comunidad educativa y generar acciones que acompañen a docentes y estudiantes. “Desde la educación se construyen oportunidades”, expresó la soberana, al reafirmar su intención de utilizar la exposición que brinda la Vendimia para canalizar ayuda concreta hacia la escuela.

Tupungato: contención para la infancia

En Tupungato, Micaela Galdame decidió acompañar al Merendero Carita de Ángel, un espacio que asiste a niños y preadolescentes con alimentos y apoyo social.

El proyecto busca fortalecer la red solidaria que sostiene el lugar y ampliar su alcance. La iniciativa pone el foco en la niñez como prioridad, entendiendo al merendero no solo como un punto de entrega de comida, sino como un espacio de contención y acompañamiento cotidiano.

San Carlos: prevención y acompañamiento en salud

Por su parte, la reina de San Carlos, Virginia Milagros Gómez Coronel, trabajará con la Liga de Lucha Contra el Cáncer del departamento. La organización brinda asistencia y acompañamiento a pacientes oncológicos y sus familias.

La soberana adelantó que su objetivo será reforzar las campañas de prevención y colaborar en la difusión de información clave. El eje estará puesto en la detección temprana y el acompañamiento integral de quienes atraviesan la enfermedad, una problemática que impacta de lleno en muchas familias sancarlinas.

Vendimia con impronta social en el Valle de Uco

Las tres representantes coinciden en un punto: aprovechar la visibilidad que otorga la Vendimia para impulsar acciones concretas en sus departamentos.

Así, el Valle de Uco vuelve a mostrar que la corona no se limita al escenario mayor, sino que también puede transformarse en una herramienta para fortalecer la educación, la contención comunitaria y la salud pública en Tunuyán, Tupungato y San Carlos.