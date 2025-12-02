Reina de la Ciudad 2026: comenzó la votación para elegir a las 10 finalistas

La Ciudad de Mendoza habilitó la votación online para definir a las 10 jóvenes que competirán por la corona vendimial 2026. Este mecanismo se activó porque la cantidad de postulantes superó el máximo permitido por reglamento.

La selección definirá quiénes serán las 10 precandidatas finalistas que participarán de la fiesta vendimial prevista para el 6 de febrero de 2026 en el Parque Cívico. Solo ellas quedarán habilitadas para aspirar al cetro de la Ciudad.

Cada persona registrada en el padrón municipal puede emitir un único voto. Una vez finalizado el plazo, el área de Ceremonial y Protocolo informará oficialmente quiénes resultaron elegidas.

Estas son las 16 precandidatas habilitadas: