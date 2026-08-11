Reglamentación: cómo será el cobro de la atención médica a extranjeros en hospitales

A través de la Resolución 1066/2026 del Ministerio de Salud, el Poder Ejecutivo dio un paso clave en la aplicación de las reformas a la Ley de Migraciones. La medida regula la forma en que los centros médicos bajo la órbita de la Nación deberán gestionar las prestaciones para ciudadanos extranjeros que no tengan residencia permanente en el país. La pauta es clara: los turnos, prácticas e intervenciones programadas requerirán cobertura privada o cancelación anticipada, mientras que las guardias y situaciones críticas continuarán atendiéndose sin demoras ni requisitos administrativos.

Esta disposición pone en marcha operativa lo establecido en el DNU 366/2025, el cual modificó el artículo 8° de la legislación migratoria para diferenciar las coberturas habituales de las asistencias de extrema urgencia.

La atención de emergencia sigue resguardada

El protocolo explicita que bajo ningún punto de vista se negará o pospondrá la asistencia cuando esté en juego la vida, un órgano o una función vital del paciente, sin importar su condición legal o documental.

Cuadros de asistencia inmediata: Se incluyen infartos, paros cardiorrespiratorios, accidentes cerebrovasculares (ACV), traumas severos, quemaduras de gravedad, intoxicaciones, emergencias pediátricas, sepsis y complicaciones obstétricas como partos o eclampsia.

Se incluyen infartos, paros cardiorrespiratorios, accidentes cerebrovasculares (ACV), traumas severos, quemaduras de gravedad, intoxicaciones, emergencias pediátricas, sepsis y complicaciones obstétricas como partos o eclampsia. Prevalencia del criterio médico: Ante cualquier discrepancia sobre el nivel de gravedad de la dolencia, los profesionales de la salud deberán priorizar la atención médica inmediata. Ningún trámite administrativo ni control de documentación podrá frenar el ingreso del paciente a la guardia.

Requisitos para consultas y prácticas no urgentes

En los casos donde la prestación sea programada (consultas externas, estudios de rutina o cirugías no urgentes), el hospital exigirá la acreditación de la residencia permanente. Para ello, el usuario deberá exhibir el DNI argentino con dicha categoría o la constancia de trámite expedida por Migraciones acompañada por su documento de origen.

De no contar con dicho estatus, se solicitará una póliza o seguro médico internacional con vigencia en el país. De no disponer de este respaldo, la persona deberá abonar por adelantado el valor de la práctica según el tarifario oficial del establecimiento.

Sistema de recupero de costos y facturación

La normativa contempla dos esquemas de cobro según la situación del asistido:

Pacientes con seguro internacional: La institución de salud armará un expediente, dará aviso a la empresa aseguradora dentro de un plazo máximo de 24 horas y le remitirá la liquidación. Si la firma no efectúa el pago en un período de 45 días corridos, se iniciarán los reclamos correspondientes por vía judicial.

La institución de salud armará un expediente, dará aviso a la empresa aseguradora dentro de un plazo máximo de 24 horas y le remitirá la liquidación. Si la firma no efectúa el pago en un período de 45 días corridos, se iniciarán los reclamos correspondientes por vía judicial. Pacientes sin cobertura: Se confeccionará un presupuesto previo y el usuario deberá cancelar la totalidad del monto antes del procedimiento. En el caso de personas que hayan ingresado por una emergencia, únicamente se facturarán las prestaciones y cuidados brindados una vez que el cuadro haya sido estabilizado y la vida del paciente esté fuera de peligro.

Aplicación y control interno

El protocolo rige de manera obligatoria para toda la red de centros de salud de jurisdicción nacional. Asimismo, la resolución encomienda a las autoridades de cada hospital la formación de las áreas administrativas y la puesta en marcha de auditorías periódicas para supervisar la ejecución del procedimiento, manteniendo siempre como premisa que la emergencia médica prima sobre cualquier factor económico o burocrático.