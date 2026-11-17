El Registro Civil de Mendoza no brindará atención habitual al público este martes 17 de noviembre, debido al asueto administrativo dispuesto por el Gobierno provincial con motivo de la celebración del Día del Registro Civil.

La medida alcanza a todas las dependencias de la Dirección de Registro Civil y Capacidad de las Personas, por lo que también estarán afectadas las oficinas de Tunuyán, Tupungato y San Carlos, en el Valle de Uco.

La disposición fue oficializada mediante el Decreto Nº 2493, publicado este lunes 16 de noviembre en el Boletín Oficial de Mendoza y firmado por el gobernador Alfredo Cornejo.

Qué trámites se podrán realizar durante el asueto

Si bien las oficinas permanecerán sin atención administrativa habitual, el Gobierno provincial estableció que deberán garantizarse guardias mínimas para atender situaciones urgentes e impostergables.

Entre ellas se contemplan gestiones vinculadas con inscripciones de defunciones y otras situaciones excepcionales que requieran una intervención inmediata del organismo.

En cambio, los trámites habituales, como solicitudes de DNI, pasaportes y partidas, no tendrán atención normal durante la jornada.

El decreto no establece horarios específicos ni detalla qué dependencias estarán habilitadas para las guardias, ya que su organización quedará a cargo de las autoridades del Registro Civil.

Por este motivo, se recomienda a los ciudadanos que tengan gestiones pendientes evitar concurrir a las oficinas durante el martes, salvo que se trate de una situación urgente.

La atención habitual se retomará el miércoles 18 de noviembre.

Por qué se celebra el Día del Registro Civil

El 17 de noviembre se conmemora el Día del Registro Civil, una fecha instituida en 1965 durante el Tercer Congreso Nacional de Directores Generales de Registros Civiles, realizado en Mendoza.

La celebración recuerda la sanción de la primera ley nacional que organizó el funcionamiento de los registros civiles.

A través del asueto, el Gobierno provincial busca reconocer la labor de los trabajadores de esta repartición, encargada de realizar trámites fundamentales para la identificación y el registro de las personas.

De esta manera, quienes necesiten realizar gestiones administrativas en el Valle de Uco deberán tener presente la suspensión de la atención habitual y reprogramar sus trámites para el miércoles.