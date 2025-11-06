Regalías mineras: ¿Podría el Valle de Uco recibir una recompensa monetaria en la distribución municipal?

El debate por la Ley de Regalías Mineras avanza en Mendoza y promete impactar directamente en los municipios. La propuesta oficial, presentada ante diputados y senadores por el director de Minería, Jerónimo Shantal, busca establecer un esquema claro, equitativo y transparente para la distribución de los recursos que genere la actividad minera en la provincia.

Durante su exposición, Shantal explicó que el proyecto se inspira en modelos nacionales e internacionales, tomando como referencia las normas vigentes en San Juan, Salta, Catamarca y Río Negro, además de experiencias exitosas de Australia, Canadá, Chile y Perú. “Buscamos un régimen claro y previsible, que garantice transparencia en el manejo de los fondos”, señaló el funcionario durante su presentación.

El texto propone que el 88% de los ingresos por regalías mineras se destinen a Rentas Generales de la provincia, mientras que el 12% restante será transferido directamente al municipio donde se encuentre el yacimiento. En el caso de que futuros proyectos se desarrollen en zonas del Valle de Uco, serían los beneficiarios directos de esos recursos.

Dentro del porcentaje provincial, un 15% del total se asignará al Fondo Socioambiental, un instrumento que servirá para financiar proyectos de desarrollo social, productivo y territorial, además de fortalecer las tareas de monitoreo y control ambiental. Este punto resulta clave para las comunidades que exigen mayores garantías ambientales frente al avance de la minería.

La ley también aclara que las minas de tercera categoría —como las de áridos o materiales de construcción— quedan fuera del régimen de regalías, aunque en los casos en que operen sobre terrenos fiscales se prevé un cobro por el uso de tierras públicas, sin considerarlo regalía.

Mendoza, junto con Chubut y Neuquén, es una de las pocas provincias cordilleranas que aún no cuenta con una regulación específica sobre regalías mineras. Por eso, el Gobierno provincial busca consolidar un marco legal que dé previsibilidad al sector, pero también beneficios concretos a las comunidades locales.