Reforzaron centros de salud por el aumento de casos de gripe en Mendoza

Desde el Ministerio de Salud de Mendoza explicaron que la estrategia apunta a fortalecer los centros de salud con un esquema de atención ampliado. La jefa de Gabinete sanitaria, Carolina Cicero, señaló que se incorporaron médicos de familia capacitados en atención pediátrica para responder a la alta demanda generada por los casos de Influenza.

El plan oficial se sostiene sobre tres ejes principales: capacitación del personal médico bajo protocolos unificados para cuadros respiratorios, integración de profesionales de medicina familiar en las consultas pediátricas y garantía de medicamentos disponibles durante todo el horario de atención. Según indicaron desde la cartera sanitaria, la intención es brindar respuestas rápidas en los barrios y evitar la saturación de hospitales de alta complejidad.

La medida llega en medio de crecientes reclamos de padres y madres que denunciaban demoras y dificultades para conseguir atención pediátrica en centros de salud. Desde el Gobierno reconocieron el aumento sostenido de consultas por síntomas como fiebre, tos y congestión, aunque aclararon que la mayoría de los cuadros pueden resolverse en atención primaria sin necesidad de acudir a guardias hospitalarias.

Con este despliegue, las autoridades buscan que el Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti quede reservado para emergencias y casos complejos. Mientras continúan las bajas temperaturas y la circulación viral, el sistema sanitario provincial apuesta a reforzar la atención territorial para contener el impacto de la temporada invernal.