Search
Instagram Facebook Twitter
enfermedades respiratorias
brote

Reforzaron centros de salud por el aumento de casos de gripe en Mendoza

El fuerte incremento de cuadros infantiles generó saturación y reavivó las quejas por la falta de pediatras en barrios y distritos.

Desde el Ministerio de Salud de Mendoza explicaron que la estrategia apunta a fortalecer los centros de salud con un esquema de atención ampliado. La jefa de Gabinete sanitaria, Carolina Cicero, señaló que se incorporaron médicos de familia capacitados en atención pediátrica para responder a la alta demanda generada por los casos de Influenza.

El plan oficial se sostiene sobre tres ejes principales: capacitación del personal médico bajo protocolos unificados para cuadros respiratorios, integración de profesionales de medicina familiar en las consultas pediátricas y garantía de medicamentos disponibles durante todo el horario de atención. Según indicaron desde la cartera sanitaria, la intención es brindar respuestas rápidas en los barrios y evitar la saturación de hospitales de alta complejidad.

La medida llega en medio de crecientes reclamos de padres y madres que denunciaban demoras y dificultades para conseguir atención pediátrica en centros de salud. Desde el Gobierno reconocieron el aumento sostenido de consultas por síntomas como fiebre, tos y congestión, aunque aclararon que la mayoría de los cuadros pueden resolverse en atención primaria sin necesidad de acudir a guardias hospitalarias.

Con este despliegue, las autoridades buscan que el Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti quede reservado para emergencias y casos complejos. Mientras continúan las bajas temperaturas y la circulación viral, el sistema sanitario provincial apuesta a reforzar la atención territorial para contener el impacto de la temporada invernal.

ETIQUETAS:

Mendozaenfermedades respiratoriasgripe a

+ Noticias

brote

Reforzaron centros de salud por el aumento de casos de gripe en Mendoza

Por: Redacción NDI

salud

Detectaron un caso de varicela en una escuela de Tunuyán

Por: Redacción NDI

sanción

Multa histórica a Aysam por contaminar un canal de riego con líquidos cloacales

Por: Redacción NDI

CULTURA MENDOZA

Arte y naturaleza se unen en una jornada de pintura al aire libre en el Museo Fader

Por: Violeta Díaz Costa

con chocolate caliente

La Legislatura se anticipó y celebró el 25 de mayo: cómo fue el festejo

Por: Redacción NDI

rápido accionar

Un hombre fue detenido por robar hierros en una finca de Tupungato

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter