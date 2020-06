Por Luis Belli Príncipe, Licenciado en Economía y Finanzas

Hace unos días, el Presidente puso sobre la mesa (al menos en un escenario dialéctico) la necesidad de una reforma fiscal. Es básicamente lo que prometen los Presidentes que vimos pasar desde que tengo uso de razón. Esas pomposas promesas de reforma luego se convierten en tibias medidas poco profundas, aisladas, descoordinadas, y que no atacan las deficiencias estructurales de nuestro sistema tributario.

Hace muy poco me tocó dar una charla en la que entre otras cosas hicimos una comparación entre el sistema tributario norteamericano y el argentino sobre la que no aburriré demasiado, pero solamente mencionaré las diferencias más salientes a nivel macro que explican por qué un país funciona y el otro no. Y cuando digo funciona no hablo solamente en términos económicos, sino también en términos políticos, republicanos y federales.

Y esto último porque la estructura fiscal norteamericana delega en cada uno de sus Estados la plena administración de sus recursos fiscales. Lo que significa que cada Gobernador (e incluso Alcaldes) son enteramente responsables de definir normas, alícuotas y procedimientos (sujetas al marco constitucional federal); y de recaudar, controlar y aplicar dichos fondos de la manera que consideren, sin intervención por parte del Estado Federal.

Esto obliga a cada jurisdicción a presupuestar cuidadosamente y a gestionar eficientemente sus recursos. Reduce la dependencia de un Gobierno Federal que puede llegar a destinar fondos a tal o cual Provincia según el color político y la simpatía por quien la gobierne.

Es decir, disminuye la arbitrariedad con la que se distribuyen los fondos. Además, mitiga el riesgo moral: hoy las Provincias argentinas (fundamentalmente las aliadas al Gobierno Central) tienen incentivos para gastar indiscriminadamente con la tranquilidad que el Gobierno Federal va a salir al rescate cuando “se pasen de rosca” (castigando, inevitablemente – dado que vivimos en un mundo con escasez, no se puede dar a alguien sin quitar a otro – a aquellas que hacen las cosas mejor).

Alguna crítica en este sentido leí el otro día por parte de dirigentes del Partido Demócrata, que mencionaban “la inexistencia de un programa de austeridad fiscal” y “una falta de respeto al federalismo”, señalando como ejemplo de esto último “la confiscación por parte del gobierno nacional de los respiradores adquiridos por el Gobierno de Mendoza”.

En el sistema norteamericano (si bien un tanto más complejo que el nuestro) cada Estado es responsable de cobrar lo que le corresponde sin intromisión del Poder Central. Claro, allí las instituciones y el federalismo se respetan. Además de la independencia (y responsabilidad) financiera que esto implica para cada Estado, esto significa también una clara independencia política.

Cada Estado debe llevar adelante una planificación cuidadosa, y hacer uso racional y eficiente de sus recursos. Y no tiene necesidad de mostrarse cercano al Presidente de turno, porque este no va a salir a tirarle dólares desde un helicóptero cuando el Gobierno Estadual “meta la pata” (recordar el caso Detroit). Dicho sistema es además una herramienta fenomenal de competencia entre los Estados, que pueden establecer alícuotas más bajas y procedimientos más amigables, intentando captar más inversión privada que su vecino. También es una manera eficaz de descentralización (en un país como el nuestro, en que el 95% de la población se concentra en el 2% del territorio, no es para nada menor).

Así, producto de diversos incentivos fiscales, Vermont es un paraíso para las industrias del hardware o data centers, o Florida es la tierra elegida por los retirados para pasar sus últimos años.

En Argentina estamos acostumbrados a que los dirigentes políticos digan a los agentes atomizados lo que deben hacer, pretendan que estos les hagan caso y se enojen cuando lo que desean no pasa. Es que el mundo hace rato no funciona así. Me gusta resumir el comportamiento humano como acciones motivadas por incentivos (entre ellos, los económicos): y la política fiscal bien utilizada tiene el poder de generar esos incentivos.

Entonces, si en Argentina nuevamente vamos a gastar esfuerzos y recursos en encarar una “reforma tributaria” preguntémonos si tiene sentido hacerlo a través de parches, o si de verdad queremos sentar las bases fiscales de un país sólido y verdaderamente Federal. Preguntémonos si con esta nueva “reforma fiscal” que nos prometen, queremos más clientelismo, o si queremos desarrollo.

Es que el sistema tributario argentino, de la manera en que se estructura hoy, echa por tierra la autonomía de las Provincias que pasan a ser simples mendigos de los fondos que el Gobierno Central reparte de manera arbitraria, obligando a Gobernadores a alinearse con el poder de turno. Un juego perverso en el que (durante Gobiernos que hacen alarde del federalismo) las que pierden son las Provincias y su gente.