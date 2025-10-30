Reforma laboral: qué son los tickets canasta y cómo podrían impactar en tu sueldo todos los meses

Los históricos “tickets canasta” podrían regresar con una nueva regulación, en el marco de la reforma laboral que se debatirá en los próximos meses en Argentina. Se trata de vales alimentarios que permitirían a los trabajadores destinar parte de su salario a la compra de alimentos o comidas fuera del ámbito laboral.

Según la propuesta impulsada por el sector empresario, estos vales volverían a ser considerados beneficios sociales no remunerativos, es decir, no tributarían cargas sociales ni se integrarían al salario. La idea es que puedan representar hasta un 20% del sueldo, como ocurría en los años ‘90, cuando esta modalidad fue ampliamente utilizada para combatir la hiperinflación.

El proyecto modificaría el artículo 103 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, ampliando el concepto de beneficios sociales. Entre los nuevos ítems se incluirían almuerzos, refrigerios, cenas, y bonos o vouchers para esos fines. También se evalúa incorporar reintegros no remunerativos por medicina prepaga, guarderías, cuidadores, tecnología, conectividad y hasta cuotas de gimnasios o clubes.

Desde la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Pérez destacó que la reforma ampliaría notablemente los beneficios actuales, que hoy solo contemplan el comedor de empresa. Por su parte, el abogado Ignacio Funes de Rioja advirtió que cualquier esquema debería tener un fin social, como promover una alimentación saludable o mejorar la calidad de vida.

Sin embargo, algunos especialistas señalan que hoy existen herramientas más modernas, como tarjetas de restaurante o apps con dinero prepago, que ya cumplen ese rol. “Parecería poco probable que vuelvan los tickets puntualmente”, opinó Martín Guala, del estudio Marval, O’Farrell & Mairal.

Los tickets canasta fueron creados por el Decreto de Necesidad y Urgencia 1477/89 y luego incorporados a la legislación laboral en 1996. Estuvieron vigentes hasta 2007, cuando fueron eliminados por la Ley 26.341, que dispuso su incorporación progresiva al salario. La medida se basó en que habían perdido su carácter de beneficio social, ya que incluso se canjeaban, lo que reforzaba su naturaleza salarial.

Con el impulso de la victoria legislativa, el Gobierno busca avanzar con reformas estructurales, y el regreso de los vales alimentarios podría ser una de las piezas clave en la discusión sobre el futuro del trabajo en Argentina.