Reforma laboral: qué cambia en vacaciones, licencias y despidos por enfermedad

El Proyecto de Ley de Promoción de Inversiones y Empleo, presentado por la diputada Romina Diez (La Libertad Avanza), introduce una reforma laboral que promete transformar profundamente la relación de dependencia en la Argentina. Entre los puntos más destacados se encuentran la flexibilización de las vacaciones, la incorporación del banco de horas, y nuevas reglas sobre licencias médicas y despidos por enfermedad.

La iniciativa busca, según sus impulsores, modernizar las condiciones de trabajo, adaptándolas a “las necesidades de producción y competitividad del mercado”, aunque los cambios propuestos impactan directamente en la vida cotidiana de millones de trabajadores.

Vacaciones más flexibles: nuevas reglas para descansar

El Artículo 154 del proyecto redefine el régimen de descanso anual, permitiendo que las vacaciones se fragmenten en períodos no menores a una semana. Además, podrán tomarse en cualquier momento del año, no solo durante la temporada habitual, salvo que el trabajador opte por lo contrario al menos una vez cada dos períodos.

Una de las novedades más comentadas es la posibilidad de coordinar vacaciones en pareja. Los trabajadores casados o en unión convivencial que trabajen para el mismo empleador podrán pedir disfrutar del descanso simultáneamente, aunque la decisión final quedará en manos de la empresa, que podrá negar la coincidencia por razones operativas.

Esta modificación busca equilibrar la conciliación familiar con la organización empresarial, aunque deja en claro que la última palabra será del empleador.

El presidente Javier Milei junto a la diputada libertaria Romina Diez, autora del proyecto de reforma laboral.

Banco de horas: cambios en la jornada laboral

Otro punto clave es el Artículo 197 bis, que introduce el concepto de “banco de horas”, un sistema que permite acumular horas trabajadas de más como crédito para compensarlas luego con días libres.

En lugar de abonarse automáticamente como horas extras, el tiempo adicional podría utilizarse para ajustar la carga horaria mensual o anual, siempre que se respete un descanso mínimo de 12 horas entre jornada y jornada.

De esta forma, el proyecto otorga mayor flexibilidad a los empleadores y sindicatos para negociar esquemas de trabajo adaptados a las necesidades productivas, mediante acuerdos colectivos.

Licencias por enfermedad: más control y menos indemnización

En relación con las licencias médicas, el proyecto mantiene el derecho a la licencia paga por enfermedad, pero crea un nuevo sistema de control.

Si el empleador duda de la veracidad del certificado médico, podrá denunciarlo ante la Secretaría de Trabajo, que tendrá la potestad de convocar al médico firmante o solicitar nuevos estudios.

El objetivo, según la norma, es evitar abusos en las licencias por salud, aunque expertos laborales advierten que podría abrir la puerta a conflictos entre empleadores y trabajadores.

El Artículo 211 elimina además la indemnización parcial por extinción del contrato tras una enfermedad prolongada. Hasta ahora, si un empleado no se reincorporaba al trabajo luego de un año, la empresa debía pagar la mitad de la indemnización. Con la reforma, el contrato podrá rescindirse sin obligación indemnizatoria por ninguna de las partes.