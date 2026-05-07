Reforma laboral: los casos en los que podrías quedarte sin indemnización aunque te despidan

La implementación de la nueva Ley de Modernización Laboral abrió un escenario de cambios que ya genera dudas entre trabajadores y empleadores. Aunque el esquema tradicional del despido sin causa continúa vigente, la normativa aprobada en marzo de 2026 redefine varios puntos clave y establece límites que impactan directamente en el monto final de las indemnizaciones.

Según explicó la abogada especializada en Relaciones Laborales Patricia Castrorino, el cálculo seguirá tomando como referencia un sueldo por cada año trabajado (o fracción mayor a tres meses), pero ahora la base salarial será más restrictiva. La llamada “mejor remuneración mensual, normal y habitual” se determinará considerando lo cobrado en los últimos seis meses del último año calendario (incluyendo comisiones, premios u horas extras solo si fueron habituales). Además, continúan los topes fijados por convenio colectivo y se suman nuevas limitaciones que podrían reducir aún más las cifras finales.

Uno de los cambios más importantes alcanza a los contratos a plazo fijo. Hasta ahora, si el empleador daba por terminado el vínculo antes del tiempo acordado, el trabajador podía reclamar una compensación por daños y perjuicios. Con la nueva ley, esa indemnización desaparece por completo. También quedan excluidos del régimen indemnizatorio quienes trabajen bajo plataformas digitales (como repartidores o conductores) y los llamados “trabajadores colaboradores” contratados como monotributistas por pequeñas empresas, ya que la normativa no reconoce relación laboral formal en esos casos.

La especialista sostuvo que “el derecho a la indemnización sigue existiendo, pero fue modificado para resultar más económico para el empleador”, y advirtió que el nuevo esquema es considerablemente más complejo. Incluso profesionales contables y laborales debieron capacitarse nuevamente para poder liquidar correctamente los despidos bajo este marco legal.

Otro aspecto que genera inquietud es que la reforma también alcanza a trabajadores contratados antes de su entrada en vigencia. Si el despido ocurre después de la implementación de la ley, se aplicarán las nuevas reglas (aunque la relación laboral haya comenzado años antes). Esto se debe a que la indemnización se considera un derecho que recién nace al momento del despido y no durante el tiempo trabajado.