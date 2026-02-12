Search
la nueva conformación de la cgt
Debate y tensión

Reforma laboral: la CGT criticó el voto de senadores y anunció acciones

La CGT criticó el tratamiento exprés del proyecto y alertó sobre un retroceso en derechos laborales.

Tras la aprobación en el Senado del proyecto de reforma laboral, la Confederación General del Trabajo (CGT) expresó un fuerte rechazo y apuntó contra los legisladores que respaldaron la iniciativa. La central aseguró que mantendrá medidas en la calle, la Justicia y el Congreso, de cara al debate en Diputados.

En un comunicado, la central sindical calificó de “irresponsable” la decisión de avanzar con la iniciativa. Según expresaron, el tratamiento legislativo fue un “tratamiento exprés” que no se condice con la profundidad y relevancia de los temas abordados. En ese marco, sostuvo que la reforma implica un retroceso en las relaciones laborales, con impacto en derechos colectivos e individuales, y que busca avanzar en una transferencia de recursos del trabajo hacia el capital.

La central también señaló que rechaza lo que definió como una “falsa modernización” y cuestionó el voto favorable de los legisladores que acompañaron el proyecto. “No va a resolver los problemas del mundo del trabajo, los cuales conocemos muy bien”, sostuvo el comunicado difundido por la organización sindical.

En referencia al debate que se iniciará en Diputados, la CGT advirtió que continuará con medidas en la calle, la Justicia y el Congreso Nacional, en caso de que la iniciativa avance hacia su sanción definitiva.

Por último, la central sindical afirmó que el retroceso de derechos laborales no podrá revertirse sin un proyecto político que ponga al trabajador en el centro, resaltando la dignidad del empleo como eje.El pronunciamiento se dio luego de una movilización encabezada por la CGT junto a las dos CTA y organizaciones opositoras, realizada mientras se debatía el proyecto en el Senado. Durante la protesta se registraron incidentes con la policía y detenciones, luego de que manifestantes ajenos a la central arrojaron bombas molotov y realizaron otros desmanes, según informaron fuentes oficiales.

CGTreforma laboral

