Reforma laboral: el Gobierno eliminó el polémico artículo de las licencias por enfermedad

Tras la polémica generada por el artículo 44 de la reforma laboral, el cual establecía cambios en el régimen de licencias, el gobierno de Javier Milei decidió dar marcha atrás y eliminarlo del proyecto. Esta decisión se tomó en la antesala del tratamiento de la iniciativa en Diputados, este jueves.

El Ejecutivo tomó nota del fuerte rechazo de todos los sectores de la oposición hacia el artículo que recortaba el salario en casos de licencias por enfermedad.

De este modo, la modificación será incorporada en el dictamen que el bloque de La Libertad Avanza firmará este miércoles en comisión, por lo que -en caso de tener luz verde en Diputados- la iniciativa deberá regresar al Senado. Cabe recordar que cerca de la medianoche del pasado jueves 12 de febrero la reforma laboral había obtenido media sanción en la Cámara Alta.

Si bien el gobierno de Javier Milei tenía intenciones de que esta semnana el proyecto se convierta en ley, esta modificación hará que el proceso se demore un poco más de la cuenta.

En referencia al artículo de la polémica, Patricia Bullrich -jefa del interbloque de La Libertad Avanza en el Senado-había reconocido que en su redacción había un “error” y prometió que éste sería corregido.

El artículo 44 establecía que, ante un accidente o enfermedad no vinculados a la tarea laboral, el trabajador cobraría el 50% de su salario durante tres meses —o seis si tenía personas a cargo—, y fijaba un pago del 75% cuando la imposibilidad de trabajar derivara de una actividad voluntaria y consciente que implicara riesgo para la salud. Sin embargo, la redacción no establecía de manera clara el alcance en casos de enfermedades graves, lo que generó la principal controversia.

Con la corrección que tendrá la norma, se garantizará el pago del 100% de los haberes por tres meses, o seis meses si existen cargas de familia.