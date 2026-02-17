Search
Instagram Facebook Twitter
O6DGIO3HEVE7HMZO4UOPJI7MLQ
DEBERÁ VOLVER AL SENADO

Reforma laboral: el Gobierno eliminó el polémico artículo de las licencias por enfermedad

El controversial artículo establecía que ante un accidente o enfermedad no vinculados a la tarea laboral, el trabajador cobraría el 50% de su salario durante tres meses —o seis si tenía personas a cargo—, y fijaba un pago del 75% cuando la imposibilidad de trabajar derivara de una actividad voluntaria y consciente que implicara riesgo para la salud. Ahora, en caso de ser aprobada en Diputados, la iniciativa deberá volver al Senado.

Tras la polémica generada por el artículo 44 de la reforma laboral, el cual establecía cambios en el régimen de licencias, el gobierno de Javier Milei decidió dar marcha atrás y eliminarlo del proyecto. Esta decisión se tomó en la antesala del tratamiento de la iniciativa en Diputados, este jueves.

El Ejecutivo tomó nota del fuerte rechazo de todos los sectores de la oposición hacia el artículo que recortaba el salario en casos de licencias por enfermedad.

De este modo, la modificación será incorporada en el dictamen que el bloque de La Libertad Avanza firmará este miércoles en comisión, por lo que -en caso de tener luz verde en Diputados- la iniciativa deberá regresar al Senado. Cabe recordar que cerca de la medianoche del pasado jueves 12 de febrero la reforma laboral había obtenido media sanción en la Cámara Alta.

El Senado dio media sanción a la reforma laboral impulsada por Javier Milei

Si bien el gobierno de Javier Milei tenía intenciones de que esta semnana el proyecto se convierta en ley, esta modificación hará que el proceso se demore un poco más de la cuenta.

En referencia al artículo de la polémica, Patricia Bullrich -jefa del interbloque de La Libertad Avanza en el Senado-había reconocido que en su redacción había un “error” y prometió que éste sería corregido.

El artículo 44 establecía que, ante un accidente o enfermedad no vinculados a la tarea laboral, el trabajador cobraría el 50% de su salario durante tres meses —o seis si tenía personas a cargo—, y fijaba un pago del 75% cuando la imposibilidad de trabajar derivara de una actividad voluntaria y consciente que implicara riesgo para la salud. Sin embargo, la redacción no establecía de manera clara el alcance en casos de enfermedades graves, lo que generó la principal controversia.

Con la corrección que tendrá la norma, se garantizará el pago del 100% de los haberes por tres meses, o seis meses si existen cargas de familia.

ETIQUETAS:

Javier MileiPatricia Bullrichreforma laboralcámara de diputadosCongreso de la NaciónCámara de Senadores

+ Noticias

DEBERÁ VOLVER AL SENADO

Reforma laboral: el Gobierno eliminó el polémico artículo de las licencias por enfermedad

Por: Lucian Astudillo

911

Buscan intensamente a una mujer de 38 años en San Rafael: fue vista por última vez de madrugada

Por: Redacción NDI

cultura

Video: un influencer de Brasil quedó shockeado por la limpieza de las calles de Mendoza

Por: Génesis Sandoval

indemnización

Tras la condena millonaria, Manaos evalúa acudir a la Corte Suprema para frenar el pago al mendocino

Por: Redacción NDI

CIUDAD DE MENDOZA

La Arístides celebra un nuevo aniversario con música en vivo y dos escenarios

Por: Violeta Díaz Costa

mediodía

Video: un choque frente a la Terminal de Mendoza complicó el tránsito en pleno feriado de Carnaval

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter