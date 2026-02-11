Reforma laboral: el aumento de juicios es uno de los ejes del debate en el Senado

El fuerte aumento de la litigiosidad laboral en Argentina volvió a quedar en el centro del debate por la reforma laboral. En 2025 se iniciaron casi 132.000 juicios por Riesgos del Trabajo, una cifra récord que no se condice con la evolución de los accidentes laborales, según un informe de la Fundación Libertad y Progreso.

La cifra implica que las demandas se multiplicaron 44 veces desde 2003 y consolidan una tendencia creciente en los últimos años. En términos diarios, el volumen equivale a más de 350 nuevas demandas por día hábil, un nivel sin precedentes para el sistema de aseguradoras de riesgos del trabajo (ART).

Sin embargo, el informe advierte que la evolución de los accidentes laborales no explica el salto de la litigiosidad. En una primera etapa los siniestros crecieron, pero luego se estabilizaron e incluso retrocedieron, mientras que la cantidad de demandas continuó aumentando de manera acelerada. En la práctica, la cantidad de juicios crece muy por encima de los accidentes efectivos.

Desde la fundación señalaron que este desajuste tiene consecuencias económicas concretas. El aumento de la judicialización eleva los costos del sistema de ART, se traslada a mayores cargas para las empresas y afecta especialmente a pymes y sectores intensivos en empleo formal. Además, la incertidumbre judicial se convierte en un factor que desalienta la contratación registrada y la inversión.

En este contexto, el debate sobre la reforma laboral incorpora con fuerza el capítulo de los juicios laborales, con el objetivo de reducir la litigiosidad sin debilitar la protección del trabajador. El informe sostiene que el desafío consiste en corregir los incentivos que hoy favorecen el conflicto legal, aun cuando los niveles de accidentes no lo justifican.

La experiencia regional aparece como referencia en la discusión. El estudio menciona que en Chile el sistema de accidentes de trabajo presenta niveles de litigiosidad mucho más bajos, con estándares de cobertura similares. Según el informe, una mayor resolución administrativa de los casos y reglas más claras permiten alinear mejor los accidentes y los reclamos, reduciendo costos y otorgando mayor previsibilidad al empleo formal.