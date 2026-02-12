Reforma laboral: cómo votaron los senadores mendocinos

Tras una maratónica sesión que superó las diez horas de discusión, el oficialismo logró un triunfo clave en la Cámara Alta durante la madrugada. Con 42 votos positivos frente a 30 negativos, el proyecto de reforma laboral impulsado por el Ejecutivo superó cómodamente el quórum necesario, marcando un hito en la agenda legislativa de Javier Milei.

El texto ahora se traslada a la Cámara de Diputados. El objetivo de La Libertad Avanza es acelerar el trámite para que la iniciativa se convierta en ley antes del 1° de marzo, fecha en que se inaugura el período de sesiones ordinarias.

El respaldo al proyecto provino de una coalición heterogénea que incluyó al oficialismo en pleno, al PRO, una amplia mayoría de la UCR y sectores del peronismo disidente. Por el contrario, el rechazo estuvo encabezado casi exclusivamente por el bloque de Unión por la Patria y aliados provinciales.

El voto de los mendocinos

En el caso de los senadores mendocinos los radicales Rodolfo Suarez y Mariana Juri respaldaron el proyecto, mientras que la kirchnerista, Anabel Fernández Sagasti, votó en contra luego de un acalorado discurso en contra del objetivo de Milei.