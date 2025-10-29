Reforma laboral: cómo podrán pagarse los sueldos

La modificación a la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) que impulsa el gobierno de Javier Milei, a través del proyecto de Ley de Promoción de Inversiones y Empleo, introduce nuevas formas de pago del salario y redefine qué conceptos serán considerados remunerativos.

Pago del salario en dinero, especie o beneficios

La iniciativa presentada por la la diputada Romina Diez (La Libertad Avanza)modifica el artículo 105 de la LCT, habilitando que el salario pueda abonarse en dinero, especie, habitación, alimentos o mediante la oportunidad de obtener beneficios o ganancias.

Hasta ahora, la legislación vigente solo permitía que hasta un 20% del sueldo se pagara en especie. Con la nueva redacción, la norma da mayor preponderancia a este tipo de compensaciones, que pasarán a formar parte de las opciones de pago válidas dentro de una relación laboral formal.

Prestaciones complementarias no remunerativas

El proyecto también introduce un cambio clave: define qué prestaciones complementarias, en dinero o especie, no serán consideradas parte de la remuneración. Esto significa que no estarán sujetas a aportes previsionales, contribuciones patronales, aguinaldo ni indemnizaciones.

Entre las prestaciones exceptuadas se destacan:

Viáticos acreditados con comprobantes o por kilómetro recorrido.

acreditados con comprobantes o por kilómetro recorrido. Reintegro del transporte (como carga en la SUBE u otras plataformas), incluso sin comprobantes.

(como carga en la u otras plataformas), incluso sin comprobantes. Vivienda otorgada por el empleador, mediante comodato o cualquier otro título, en casos de dificultad de acceso habitacional .

otorgada por el empleador, mediante comodato o cualquier otro título, en casos de . Retiros de socios o directores a cuenta de utilidades.

De esta forma, las empresas podrán componer parte del salario con estos beneficios sin que ello incremente la base salarial imponible, lo que busca incentivar la formalización del empleo y reducir costos laborales.

Un cambio estructural en la relación laboral

Según fuentes oficiales, esta modificación apunta a flexibilizar el vínculo laboral y modernizar la estructura salarial para acompañar el nuevo modelo económico.

La medida forma parte del paquete de reformas laborales impulsado por el Ejecutivo, que incluye también modificaciones en vacaciones, licencias y despidos. El objetivo, sostienen desde el Gobierno, es “estimular el empleo formal y atraer inversiones” mediante un marco más previsible para las relaciones laborales.