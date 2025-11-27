Reforma laboral: ATE anuncia paro nacional y anticipa un mes de diciembre con alta tensión

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció que realizará un paro nacional el día en que el Congreso debata la reforma laboral, junto con una serie de protestas sorpresivas que se extenderán durante todo el mes de diciembre. La medida fue definida en el Consejo Federal desarrollado en San Luis, donde las 191 seccionales votaron por unanimidad otorgar mandato a la Conducción Nacional para ejecutar un plan de acción más amplio.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, cuestionó el rol del Gobierno en el llamado Consejo de Mayo, al que calificó como un espacio “distractivo” utilizado para “dilatar los tiempos”. Según el dirigente, el oficialismo está llevando la situación al límite: “Están tirando tanto de la piola que en cualquier momento se va a cortar”, afirmó al advertir que se dan “todas las condiciones para convocar a una huelga general”.

Aguiar también sostuvo que la falta de consensos obliga al gremio a volcarse nuevamente a la calle: “Frente a los que están acostumbrados a imponer y no a consensuar, a los trabajadores nos queda solo la calle”, expresó durante su intervención en el encuentro sindical.

En paralelo, el gremio criticó la paritaria convocada por el Gobierno nacional para este viernes a las 13 horas, que se realizará de manera virtual vía Zoom. Según Aguiar, esta modalidad evidencia que las autoridades “no quieren dar la cara” y que no lograrán desalentar las medidas de fuerza previstas para diciembre.

ATE volvió a reclamar la reapertura inmediata de paritarias, al advertir que el recorte salarial se profundizó durante 2025. De acuerdo con los datos del gremio, el incremento salarial alcanzó apenas un 13,6% en los primeros diez meses del año, mientras que la inflación del mismo período llegó al 24,8%, brecha que profundizó la pérdida del poder adquisitivo.