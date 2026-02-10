Reforma laboral: acuerdos sobre despidos, impuestos y Estatuto del Periodista

En la antesala del tratamiento de la reforma laboral en el Senado, la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, avanzó en negociaciones con bloques aliados para introducir modificaciones en puntos sensibles del proyecto. Los acuerdos alcanzados incluyen cambios en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el capítulo impositivo y la situación del Estatuto del Periodista.

Uno de los ejes del acuerdo fue el esquema del Fondo de Asistencia Laboral, creado para solventar los despidos. Se estableció que tendrá dos categorías de aportes: las grandes empresas aportarán el 1% de los aportes que realizan a ANSES, mientras que las pymes, minipymes y medianas empresas destinarán el 2,5%. Además, se prevé un mecanismo de control legislativo a través de la Comisión Bicameral de Previsión Social, que podrá modificar esos porcentajes.

En materia impositiva, Bullrich confirmó que se mantendrá el capítulo tributario con excepción de la rebaja del Impuesto a las Ganancias. En ese marco, se eliminarán impuestos internos y se creará el Régimen de Inversiones para Medianas Empresas (RIMI), que otorgará beneficios fiscales como amortización acelerada del IVA y Ganancias para nuevas inversiones.

Otro punto de la negociación fue la bancarización de los salarios. Bullrich aclaró que los sueldos deberán pagarse exclusivamente en entidades bancarias o de ahorro oficiales, y se descartó la posibilidad de que billeteras virtuales sin estatus bancario funcionen como pagadores. Según explicó, el Banco Central podrá otorgar a estas plataformas la categoría de banco, si cumplen los requisitos correspondientes.

En relación con los periodistas, Bullrich ratificó que se derogará el Estatuto del Periodista, aunque se establecerá un plazo de seis meses para negociar un nuevo convenio colectivo de trabajo. La legisladora sostuvo que los estatutos sectoriales son leyes previas a la Ley de Contrato de Trabajo y que el objetivo es unificar el marco normativo laboral.

Las negociaciones forman parte de la estrategia del oficialismo para consolidar apoyos en el Senado, donde el proyecto será debatido en un contexto de fuerte discusión política y sindical sobre los alcances de la reforma laboral.