Reforma electoral: puntos en común entre parte del PJ y de la UCR

El presidente Javier Milei anunció que mandará la reforma electoral con la que pretende eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y el aviso no cayó muy bien en Mendoza porque, independientemente de las ideologías políticas, hay puntos en común.

A los partidos políticos o frentes les sirve como una herramienta que ordena internamente y legitima tanto los triunfos como las derrotas. El que pierde, no tiene derecho a quejarse porque no hay posibilidades de trampas como en una interna partidaria.

Pero, la política se mira el ombligo y no le interesa que ese desorden partidario lo pague la gente. En definitiva, es una gran encuesta electoral, sin margen de error, que sólo le sirve a los partidos y sus candidatos. Milei, que ahora reniega, pretende eliminarlas y hay resistencias en Mendoza.

“No estamos en un año electoral. Adelantar los tiempos de definiciones electorales cuando acabamos de pasar por varias elecciones me parece un error porque la discusión en el país hoy es otra”, dijo Emir Félix a Radio Mitre y mostró su enojo por una serie de derogaciones de leyes que afectarán, según dice, bienes culturales y a las carografías oficiales.

En en ese sentido, aseguró que “en el medio de esto vamos a discutir qué vamos a hacer en las elecciones del año que viene. No me parece que nos tengamos que prestar a sumarnos a esa discusión, tenemos que discutir lo importante”.

Otro que se sumó a las críticas a la reforma electoral fue el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez. Hay que decir que el jefe comunal capitalino sostiene una férrea defensa de las PASO desde hace mucho tiempo y de cara el 2027, ve que sin esa herramienta, puede quedarse fuera de la discusión de la UCR.

“Está bueno bajar el gasto de la política pero no a cualquier precio, no para que el día de mañana la candidatura de una alianza se defina en un escritorio o en un grupo reducido de dirigentes, entonces, yo quiero que en el marco de la elección del 2027 y las sucesivas, en el caso de confirmarse alianzas sean los mendocinos quienes decidan quién va a representar a ese espacio político”, dijo en la previa de la jura de los nuevos senadores.

Y agregó que “el Gobierno nacional tiene muchos otros gastos para reducir pero se mete con la política por eso es bueno, suena bien para la gente, es tribunero, menos elecciones y todo lo demás. Me gustaría que también con la misma energía plantee una reforma tributaria para bajar la presión tributaria a los sectores productivos, pero se meten con la reforma política que suena bien para la gente”.