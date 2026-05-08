Reforma electoral: el Gobierno suma apoyos en las provincias y Mendoza ofrece su respaldo

La ambiciosa reforma electoral que la Casa Rosada busca imponer en el Congreso de la Nación ha comenzado a sumar apoyos estratégicos, aunque su desenlace en el recinto legislativo todavía se mantiene bajo un manto de incertidumbre.

En un escenario de negociaciones quirúrgicas, varios gobernadores aliados y dialoguistas empezaron a volcarse a favor de eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el punto más polémico y resistido de la iniciativa de Javier Milei.

Este goteo de adhesiones le da un respiro político clave al Gobierno nacional en su afán por recuperar la iniciativa legislativa. Provincias como Entre Ríos, San Juan, Misiones, Chaco y Mendoza ya han adelantado que están dispuestas a aportar los votos de sus legisladores para acompañar el texto oficialista que se debate en el Senado.

A pesar del optimismo que empieza a respirarse en los pasillos de Balcarce 50, el oficialismo sabe que la batalla legislativa no será sencilla. Al tratarse de una modificación del régimen electoral, la Constitución exige mayorías absolutas y especiales para su aprobación:

138 votos afirmativos en la Cámara de Diputados.

37 bancas a favor en el Senado de la Nación.

El caso Mendoza: la diferencia entre la PASO nacional y la provincial

El reciente apoyo de Mendoza al proyecto nacional vino acompañado de una aclaración técnica sobre cómo se percibe la herramienta electoral en el interior. El ministro de Gobierno, Natalio Mema, justificó el acompañamiento de la provincia diferenciando el escenario federal del provincial.

Para el funcionario, las primarias a nivel nacional han perdido su razón de ser original:

“Muchas veces a nivel nacional las PASO se han desvirtuado y se han transformado en una encuesta cara, porque los frentes no llevan competencia interna real y termina yendo una sola lista por espacio”.

Por el contrario, Mema defendió el sistema que rige en Mendoza al asegurar que allí las primarias sí cumplen un rol democrático efectivo. “Por lo menos desde 2015 en adelante, las fórmulas competitivas siempre dirimieron sus candidaturas en las PASO, dándole el protagonismo a la ciudadanía para definir a los candidatos”, concluyó, marcando una distancia conceptual que le permite al oficialismo provincial apoyar la ley de Milei sin deslegitimar su propio sistema electoral.