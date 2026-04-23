Reforma electoral: el Gobierno no tiene los votos y buscará negociar con los gobernadores

El Gobierno nacional puso en marcha una compleja partida de ajedrez político para intentar reformar el sistema electoral. Aunque el objetivo de máxima sigue siendo la derogación definitiva de las PASO, en los pasillos de Balcarce 50 reconocen que los números en el Congreso son esquivos. Ante este escenario, el oficialismo ya negocia con los gobernadores una salida intermedia: la suspensión por única vez o un esquema de internas optativas.

Negociación “uno a uno” y concesiones

La estrategia oficial consiste en reuniones bilaterales con los mandatarios provinciales para destrabar la reforma en mayo. Los encargados de liderar este “poroteo” legislativo son el titular de Diputados, Martín Menem, y la jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich.

El texto definitivo, sin embargo, no estará exento de polémica. Uno de los puntos que promete mayor resistencia jurídica y política es la prohibición para que los partidos contraten servicios de asesores o personas extranjeras, una medida redactada de forma tan amplia que podría limitar drásticamente las campañas modernas.

Los ejes de la nueva arquitectura electoral

Más allá de las PASO, el proyecto de ley propone una reconfiguración profunda del sistema político:

Partidos Políticos bajo lupa: Se endurecen las condiciones para existir. Se exigirán afiliaciones equivalentes al 0,5% del padrón de cada distrito y se eleva de cinco a diez la cantidad de distritos necesarios para ser considerado un partido nacional. Además, aquellas fuerzas que no alcancen el 3% de los votos en una de dos elecciones sucesivas perderán su personería.

Ficha Limpia y Control Biométrico: La reforma integra una versión ampliada de “Ficha Limpia” para impedir candidaturas de personas con condenas. Además, se planea utilizar autenticación biométrica para transparentar el proceso de afiliaciones y postulaciones.

Financiamiento y Campañas: Si bien se mantiene el aporte público para el funcionamiento anual, se endurecen los controles sobre la publicidad y las rendiciones de cuentas de los aportes privados de campaña.

Boleta Única (BUP): El Ejecutivo impulsa la incorporación de un casillero de “lista completa”, argumentando que busca simplificar la experiencia del votante y evitar confusiones entre categorías.

Parlasur en suspenso: Se propone suspender la elección directa de parlamentarios del Mercosur hasta que todo el bloque regional acuerde una fecha simultánea. Mientras tanto, la representación argentina surgiría de la proporcionalidad política de la Cámara de Diputados.

El Gobierno sabe que la reforma electoral es una batalla de fondo. Con el mes de mayo como horizonte para el debate en el recinto, las próximas semanas serán vitales para medir qué parte del proyecto sobrevive y qué concesiones deberá hacer el oficialismo para lograr, al menos, un rediseño parcial del sistema de votación.