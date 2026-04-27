Reforma electoral de Milei: en Mendoza resisten eliminar las PASO y Cornejo evalúa cambios propios

El debate por la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) ya llegó al Congreso de la Nación, pero es resistido incluso por aliados al Gobierno. De hecho, en Mendoza el propio Gobierno provincial defiende la existencia de las mismas, a pesar de haberlas suspendido en 2025. Ahora el equipo de Alfredo Cornejo analiza su propia estrategia electoral y no descarta introducir cambios en el sistema vigente.

En ese contexto, una de las posibilidades que gana fuerza es que el gobernador Cornejo presente el próximo 1 de mayo, en la apertura de sesiones ordinarias, un proyecto para modificar el esquema actual de las PASO en Mendoza, con la opción de que dejen de ser obligatorias.

Un debate abierto y con matices en Mendoza

Desde el oficialismo provincial evitan definiciones tajantes, sobre todo en medio de un contexto de una fuerte interna dentro de Cambia Mendoza.

La vicegobernadora Hebe Casado planteó que el tema debe resolverse primero en el Congreso y, a partir de allí, evaluar los pasos a seguir en la provincia.

“No he visto en detalle el proyecto, y creo que la discusión hay que darla en el Congreso y, a partir de ahí, ver qué es lo que se decide”, sostuvo en declaraciones radiales.

Aun así, dejó entrever una postura crítica respecto de eliminar completamente las primarias. “Es sano no dejar librado solamente a los partidos políticos la elección de los candidatos, porque creo que no es lo más democrático después lo que sucede”, advirtió.

¿Eliminar, modificar o sostener las PASO?

El proyecto nacional parte de una premisa clara: el oficialismo considera que las PASO son un mecanismo costoso que no ha logrado ordenar la oferta electoral. En ese esquema, la definición de candidaturas quedaría exclusivamente en manos de cada partido político.

Sin embargo, en Mendoza la discusión aparece más abierta. Casado no descartó que la provincia mantenga las PASO incluso si la Nación decide eliminarlas, aunque introdujo un factor clave: el financiamiento. La vice remarcó que será necesario analizar cómo se sostendría económicamente el sistema sin respaldo nacional.

En el mismo sentido, el ministro de Gobierno, Natalio Mema, planteó que primero es necesario conocer el alcance de la reforma que se discute en el Congreso antes de definir eventuales cambios en Mendoza. “Hay que ver qué termina saliendo a nivel nacional y, en función de eso, analizar cómo impacta en la provincia”, deslizó.

No obstante, Mema marcó una posición de fondo: advirtió que eliminar por completo las PASO podría trasladar la definición de candidaturas exclusivamente a la interna de los partidos, algo que —según sostuvo— puede afectar la transparencia y la participación. En ese sentido, remarcó la importancia de sostener herramientas que garanticen reglas claras en la competencia electoral y eviten que los procesos queden cerrados a la ciudadanía.

Finalmente, Mema coincidió en que el debate no debe limitarse únicamente al costo del sistema, sino que debe contemplar su impacto institucional. “No es solo una discusión económica, también tiene que ver con la calidad democrática y con cómo se construyen las candidaturas”, planteó, en sintonía con la postura que busca sostener el oficialismo mendocino frente a la reforma electoral que impulsa la Nación.

Participación y calidad democrática, en el centro

Al mismo tiempo, el funcionario dejó abierta la puerta a introducir modificaciones en el esquema actual, en línea con lo que evalúa el Gobierno provincial. Entre las alternativas que se analizan aparece la posibilidad de mantener las primarias pero con cambios, como dejar de hacerlas obligatorias o revisar su modalidad de implementación.

Justamente, la vicegobernadora recordó que, más allá de la obligatoriedad del voto, la concurrencia en elecciones recientes fue baja.

“En el resto del mundo no son obligatorias, y creo que pasa lo que pasó en las elecciones de febrero, que fue solo el 50% a votar”, señaló.

En esa línea, desde el oficialismo provincial advierten que cualquier reforma deberá contemplar no solo la eficiencia del sistema, sino también su impacto en la calidad democrática y en la participación electoral.

Expectativa por la definición de Cornejo

Con el proyecto nacional en marcha, todas las miradas se posan ahora sobre Alfredo Cornejo. El discurso del 1 de mayo podría ser el escenario elegido para fijar posición y, eventualmente, presentar una iniciativa concreta.

Por lo pronto, en Mendoza el debate recién empieza y se encamina a convertirse en uno de los ejes políticos centrales del año.