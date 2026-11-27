La Cámara de Diputados convirtió en ley este jueves la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Con 141 votos a favor y 99 abstenciones, el Gobierno nacional consiguió aprobar una de sus principales iniciativas económicas, que busca fortalecer la independencia del organismo y evitar que financie el déficit fiscal.

Aunque se trata de una modificación principalmente técnica, sus efectos podrían trasladarse a la economía cotidiana de los argentinos: desde el precio de los alimentos hasta las posibilidades de acceder a un crédito o conservar el poder adquisitivo de los salarios.

Qué cambia con la reforma del Banco Central

La nueva legislación establece que el Banco Central tendrá como único objetivo preservar el valor de la moneda. Hasta ahora, entre sus responsabilidades también figuraban la promoción del empleo, la estabilidad financiera y el desarrollo económico con equidad social.

Entre las principales modificaciones se destacan:

La prohibición de financiar al Estado mediante préstamos del Banco Central.

Mayores restricciones para transferir ganancias al Tesoro Nacional.

Nuevas reglas para administrar y proteger las reservas internacionales.

Mayor autonomía de las autoridades del organismo respecto del Poder Ejecutivo.

La eliminación de las metas vinculadas con el empleo y el desarrollo económico.

Tenemos nueva Carta Orgánica para el @BancoCentral_AR . Se terminó con más de 90 años de estafa via emisión de dinero para financiar déficit fiscal…

VLLC! pic.twitter.com/PGom0ew3pQ — Javier Milei (@JMilei) November 26, 2026

En qué puede beneficiar a los argentinos

El principal beneficio que podría generar la reforma es una mayor estabilidad de los precios a largo plazo, al limitar la posibilidad de que los gobiernos recurran a la emisión monetaria para cubrir sus gastos.

Si la medida contribuye a reducir y mantener controlada la inflación, los ciudadanos podrían conservar durante más tiempo el poder de compra de sus salarios y ahorros, además de contar con mayor previsibilidad para organizar sus gastos.

Una economía más estable también podría favorecer la recuperación del crédito hipotecario, los préstamos personales y las compras en cuotas, siempre que existan condiciones para reducir las tasas de interés.

Asimismo, una mayor confianza en el peso podría disminuir la necesidad de recurrir al dólar como mecanismo de protección de los ahorros.

Cuáles son los riesgos y cómo podría perjudicar a las familias

La contracara de la reforma es que el Banco Central dejará de tener entre sus objetivos la promoción del empleo y el crecimiento económico.

Esto podría reducir el margen de acción del organismo para estimular la actividad durante una recesión o impulsar el financiamiento de las pymes y las economías regionales.

Además, ante una eventual crisis fiscal, el Gobierno deberá buscar otras alternativas para financiarse, como reducir gastos, aumentar impuestos o tomar deuda.

Por otra parte, si para controlar la inflación el Banco Central mantiene una política monetaria restrictiva, los créditos podrían encarecerse, el consumo resentirse y la generación de empleo verse afectada.

¿Qué cambiará inmediatamente para el ciudadano?

La aprobación de la ley no implica una reducción automática de la inflación, una baja del dólar ni una mejora de los salarios.

Sus efectos serán graduales y dependerán de la política económica, el equilibrio de las cuentas públicas, la evolución de las reservas y la capacidad del país para recuperar el crecimiento.