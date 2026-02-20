Reforma laboral: el voto mendocino y qué falta para que sea ley

En una sesión marcada por la tensión política y el paro general de la CGT, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Reforma Laboral. La iniciativa, que obtuvo 135 votos a favor y 115 en contra, deberá regresar ahora al Senado para su sanción definitiva debido a modificaciones de último momento en el articulado.

Para asegurar la mayoría, el oficialismo cedió ante los cuestionamientos de bloques aliados y eliminó los artículos 44 y 208. Estos puntos referían a recortes y modificaciones en el régimen de licencias por enfermedad, uno de los ejes que mayor resistencia generaba en el arco sindical y legislativo. Es por eso que volverá al Senado para transformarse en ley.

Los votos de los mendocinos

La representación mendocina reflejó un fuerte respaldo a la propuesta de la Casa Rosada, con una mayoría alineada a La Libertad Avanza (LLA) y la UCR:

A favor: Luis Petri, Facundo Correa Llano, Mercedes Llano, Álvaro Martínez, Julieta Metral Asensio, Lisandro Nieri y Pamela Verasay.

En contra: Emir Félix y Martín Aveiro (Unión por la Patria), junto a Lourdes Arrieta (Provincias Unidas).

El camino al Senado

El expediente retornará a la Cámara Alta, donde se espera su tratamiento para el viernes de la semana próxima. Los senadores se enfrentan ahora a dos opciones:

Aceptar los cambios realizados en Diputados (la eliminación de las licencias médicas). Insistir con el texto original que ya contaba con una base de 42 votos a favor.