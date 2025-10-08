Reflotan tuits racistas de Karen Reichardt, candidata de La Libertad Avanza

En medio de una escandalosa campaña electoral, Karen Reichardt, candidata a diputada por La Libertad Avanza, quedó envuelta en una polémica tras la viralización de viejos tuits con contenidos racistas, clasistas y homofóbicos, lo que generó rechazo dentro y fuera del espacio libertario.

Los mensajes, publicados entre 2015 y 2018, fueron difundidos nuevamente por usuarios que recordaron su pasado como periodista deportiva. En ellos, Reichardt utiliza frases como “negros de mierda” y “villero” para referirse a hinchas de Boca Juniors, y calificativos ofensivos contra Lionel Messi, lo que reavivó el debate sobre los discursos de odio en política.



Los polémicos posteos de Karen Reichardt, candidata de LLA.

Entre los tuits más cuestionados se encuentran expresiones como:

“Así son ellos! Los asesinos piensan así! Defienden a los negros de mierda! País del@orto”; “Que villero sos Boca!!!”; “Negros que no saben jugar siempre igual! Que River no entre en la pelea”; “Bloquear a estos negros es un placer!!”; y “Hay algunos tan negros grasas que no pueden poner una foto de lo feo que son y truchossss que se le va hacer…”.

En las últimas horas, Reichardt cobró relevancia porque se dictaminó que sea ella quien encabece b la lista de candidatos a diputados de La Libertad Avanza (LLA), y no Diego Santilli, tras la renuncia de José Luis Espert. La decisión choca de frente con la presentación realizada por el oficialismo, que había solicitado que Santilli, tercero en la nómina, ascendiera al primer lugar. La decisión final ahora quedará en manos del juez federal Alejo Ramos Padilla.