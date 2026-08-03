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Redes sociales: la pregunta de Fernández Sagasti para exponer la la crisis de comercios y pymes

A través de un reel, la legisladora puso el foco en las dificultades que atraviesan los sectores productivos y llamó a visibilizar el impacto de la situación económica en comercios y pequeñas empresas.

La senadora nacional por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, compartió un reel en sus redes sociales en el que puso el foco en la situación que atraviesan los comercios, emprendedores y pequeñas y medianas empresas de la provincia, y convocó a los mendocinos a contar cuáles son las principales dificultades que enfrentan para sostener su actividad.

“Todos conocemos a alguien que día a día levanta una persiana, prende una máquina o abre su comercio sin saber cómo va a terminar el mes”, expresó la legisladora en la publicación, donde destacó el esfuerzo cotidiano de quienes producen y generan trabajo en Mendoza.

En ese sentido, Fernández Sagasti sostuvo que “en Mendoza sobran ganas de trabajar, producir e invertir”, aunque remarcó que “lo que no puede faltar son las condiciones para que ese esfuerzo vuelva a valer la pena”.

El mensaje concluye con una pregunta abierta dirigida a comerciantes, productores, emprendedores y trabajadores independientes: “¿Qué es lo que hoy hace más difícil sostener tu trabajo o tu emprendimiento? Los leo”.

La publicación se enmarca en una serie de mensajes de la senadora vinculados a la realidad productiva de Mendoza y al impacto de la coyuntura económica sobre las pequeñas y medianas empresas, uno de los sectores más afectados por la caída del consumo, el incremento de los costos y las dificultades para sostener la actividad.

Con esta iniciativa, Anabel Fernández Sagasti busca abrir un canal de diálogo directo con los sectores productivos y recoger testimonios sobre las problemáticas que hoy enfrentan quienes sostienen comercios, talleres, industrias y emprendimientos en la provincia.

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