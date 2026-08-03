Redes sociales: la pregunta de Fernández Sagasti para exponer la la crisis de comercios y pymes

La senadora nacional por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, compartió un reel en sus redes sociales en el que puso el foco en la situación que atraviesan los comercios, emprendedores y pequeñas y medianas empresas de la provincia, y convocó a los mendocinos a contar cuáles son las principales dificultades que enfrentan para sostener su actividad.

“Todos conocemos a alguien que día a día levanta una persiana, prende una máquina o abre su comercio sin saber cómo va a terminar el mes”, expresó la legisladora en la publicación, donde destacó el esfuerzo cotidiano de quienes producen y generan trabajo en Mendoza.

En ese sentido, Fernández Sagasti sostuvo que “en Mendoza sobran ganas de trabajar, producir e invertir”, aunque remarcó que “lo que no puede faltar son las condiciones para que ese esfuerzo vuelva a valer la pena”.

El mensaje concluye con una pregunta abierta dirigida a comerciantes, productores, emprendedores y trabajadores independientes: “¿Qué es lo que hoy hace más difícil sostener tu trabajo o tu emprendimiento? Los leo”.

La publicación se enmarca en una serie de mensajes de la senadora vinculados a la realidad productiva de Mendoza y al impacto de la coyuntura económica sobre las pequeñas y medianas empresas, uno de los sectores más afectados por la caída del consumo, el incremento de los costos y las dificultades para sostener la actividad.

Con esta iniciativa, Anabel Fernández Sagasti busca abrir un canal de diálogo directo con los sectores productivos y recoger testimonios sobre las problemáticas que hoy enfrentan quienes sostienen comercios, talleres, industrias y emprendimientos en la provincia.