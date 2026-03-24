Recuperaron una motocicleta robada en San Carlos

En la madrugada de este martes 24 de marzo, personal de la Policía logró recuperar una motocicleta robada en el departamento de San Carlos.

Según informaron, durante la misma jornada una mujer de 35 años denunció la sustracción de su moto, la cual había dejado estacionada en la cercanía de la feria de la calle Coronel Videla. Tratándose de un vehículo con cilindrada 110cc.

Posteriormente, personal de la Comisaría 41 estaba realizando una búsqueda por la zona y se encontró con el rodado, Honda Wave, abandonado entre la maleza de una finca de las cercanías.

Ante esto, el personal secuestró el vehículo y desde la Fiscalía se dio intervención para actuar por este hecho delictivo.