Recuperaron un predio ocupado ilegalmente en la Ciudad de Mendoza: desalojaron a quienes vivían en el lugar

Un predio privado ubicado en Ciudad de Mendoza fue recuperado por el Ministerio de Seguridad y Justicia, luego de permanecer ocupado ilegalmente y convertirse en motivo de reiterados reclamos vecinales por problemas de seguridad. Durante la intervención se procedió al desalojo de las personas que permanecían en el lugar, lo que permitió que la empresa propietaria retomara el control del inmueble e iniciara trabajos para impedir nuevas ocupaciones.

Según detallaron fuentes oficiales, la intervención se llevó a cabo en un terreno ubicado en la intersección de avenida España y Las Cubas y fue coordinada entre efectivos de la Unidad Operativa Capital (UOP) de la Policía de Mendoza, preventores de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y representantes de la empresa propietaria.

Foto: Gobierno de Mendoza.

Durante el procedimiento fueron identificadas, mediante el sistema biométrico, ocho personas adultas y un grupo familiar integrado por tres niños que permanecían en el predio. Además, una mujer fue notificada de una citación judicial por una medida pendiente.

Con el terreno ya recuperado, la empresa propietaria comenzó a retirar los contenedores y la cartelería perimetral instalada en el lugar. Según informaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia, estas tareas permitirán avanzar con las obras previstas en el inmueble y reducir las posibilidades de que vuelva a ser ocupado.

En paralelo, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza dispuso la intervención de sus equipos de asistencia social para acompañar a las personas que fueron desalojadas y ofrecerles alternativas de contención.

Cabe resaltar que las autoridades indicaron que el abordaje continuará de manera coordinada con el municipio para evaluar alternativas destinadas a las personas que ocupaban el predio. En ese sentido, sostuvo que el objetivo es que “puedan ser reubicadas en lugares seguros para ellas y para que también la comunidad quede libre de estas situaciones”.