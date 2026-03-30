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investigación

Recuperaron un equino robado en San Carlos: lo habían trasladado a otro departamento

El procedimiento se originó a partir de una denuncia en San Carlos. Personal de Investigaciones logró ubicar al animal en Tunuyán y se contó con apoyo de Policía Rural para su traslado.

En el marco del Plan Estratégico contra el abigeato, la Policía de Mendoza recuperó un equino que había sido denunciado como sustraído en San Carlos. El procedimiento se concretó durante el fin de semana a partir de tareas desarrolladas por personal de Investigaciones de ese departamento.

La medida se originó tras la denuncia por la sustracción de un equino hembra, de pelaje saino. A partir de las averiguaciones realizadas, los efectivos lograron establecer que el animal se encontraba en el barrio 26 de Enero, en el departamento de Tunuyán.

Con esa información, el personal se desplazó al lugar y constató la presencia del equino, que se encontraba atado en la vía pública y coincidía con las características aportadas por la víctima.

Ante esta situación, se dio intervención a la Ayudante Fiscal en turno, quien dispuso las medidas de rigor.

Finalmente, con la colaboración de efectivos de Policía Rural, se procedió al secuestro del animal y su traslado a un corral habilitado, en el marco de las actuaciones correspondientes.

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