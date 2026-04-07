Recuperaron más de 400 kilos de nueces robadas en el Valle de Uco

En los últimos días, la Policía de Mendoza recuperó más de 400 kilos de nueces robadas tras una serie de operativos preventivos realizados en distintas zonas del Valle de Uco. Los procedimientos se llevaron a cabo en zonas productivas nogaleras.

Cabe destacar que la mayor parte del volumen recuperado se concentró en Tupungato. Así, en finca Blanca Nuez -en Cordón del Plata- un hombre fue detenido cuando intentaba escapar con un buzo que contenía cinco kilos de nueces. Horas más tarde, un llamado al 911 alertó sobre otro robo en finca Fazzio. Tras una persecución a pie, los efectivos lograron recuperar cinco bolsas y cuatro baldes con un peso aproximado de 350 kilos.

Foto: Policía de Mendoza.

En otra intervención, en calle Ahumada, la Policía detuvo a dos hombres y secuestró dos bolsas con nueces de 30 y 50 kilos, además de un Fiat Palio que era utilizado para el traslado del botín. El procedimiento se originó a partir de un alerta durante un control preventivo en calle Filipini.

En tanto, en Tunuyán, efectivos que realizaban patrullajes en nogaleras fueron alertados por el encargado de la finca Alto Real sobre la presencia de dos hombres que intentaban sustraer nueces. Al arribar, encontraron a los sospechosos con tres bolsas de arpillera vacías, tras haber ingresado por un cierre perimetral dañado.

Secuestro de droga y recuperación de un celular robado

En paralelo, en callejón Blanco, al ingreso del barrio El Progreso de Tupungato, personal de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) aprehendió a un hombre que tenía en su poder varios envoltorios de cocaína. El sujeto quedó a disposición de la Justicia.

Foto: Policía de Mendoza.

Por último, en otro procedimiento coordinado por el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) Valle de Uco, se logró la aprehensión de un hombre acusado de robar un teléfono celular en calle La Argentina de Tunuyán, el cual fue recuperado tras un patrullaje en la zona de Fuerte San Carlos.