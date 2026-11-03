Recuperadores urbanos: la iniciativa que impulsa la Ciudad junto a municipios del Gran Mendoza

En el marco del Plan de Inclusión Social (PISO), la Ciudad de Mendoza junto a representantes de Maipú, Godoy Cruz, Lavalle, Luján de Cuyo, Las Heras y Guaymallén, participaron de una nueva reunión interjurisdiccional destinada a avanzar en la construcción del Censo Interjurisdiccional de Recuperadores Urbanos (CIRU), una iniciativa que busca unificar criterios de relevamiento y generar información que contribuya al diseño de políticas públicas.

El encuentro se realizó en el Teatro Quintanilla y permitió retomar los temas abordados en reuniones anteriores, con especial atención en la elaboración de una ficha censal común que pueda ser implementada por las distintas jurisdicciones.

Durante la jornada se presentó una propuesta metodológica como punto de partida para el trabajo conjunto. A partir de ella, cada municipio podrá incorporar, modificar o ajustar los indicadores de acuerdo con sus necesidades y particularidades territoriales, procurando mantener criterios compartidos que permitan comparar y consolidar la información relevada.

El objetivo es contar con un diagnóstico más completo sobre la situación de los recuperadores urbanos en el territorio metropolitano, conocer las características de la actividad y superar los relevamientos fragmentados. Esta información permitirá fortalecer las estrategias de inclusión social, mejorar la articulación entre los gobiernos locales y avanzar en respuestas coordinadas frente a los desafíos sociales y ambientales.

Participaron referentes de las áreas de Ambiente, Higiene Urbana y Desarrollo Social de los municipios, junto con representantes de la Coordinación de Sostenibilidad y de la Dirección de Fiscalización y Gestión Ambiental del gobierno provincial. También fueron convocados equipos de Desarrollo Económico y Servicios Públicos, con el propósito de integrar distintas áreas de gestión en el abordaje de esta temática.