En las últimas horas, personas en las redes sociales se han sumado en la búsqueda de la bicicleta del joven que fue sustraída anoche.

Bicicleta robada.

Su dueño se llama Ezequiel y según él mismo dio a conocer, anoche fue víctima del robo de su rodado cuando se dispuso a acampar en la zona de la estación de servicio YPF de Tunuyán. Por estas horas, las redes están compartiendo la imagen para intentar que regrese a su dueño y pueda continuar.

Leé también: Salvaron a una niña de Tupungato, que ingirió cloro

El hecho

En la bicicleta recorre buena parte de geografía nacional y sin ella difícilmente pueda seguir. El joven oriundo de Tucumán, aseguró que debió detenerse en la estación de servicio donde montó campamento y se dispuso a descansar sin saber lo que al otro día descubriría: “cuando em levanté me di cuenta que me robaron la bici, solo eso; el equipaje está conmigo. Me darían una gran mano si comparten” expresó.

Algunos vecinos del Valle de Uco han expresado su apoyo al joven que fuero robado mientras dormía. Al menos, compartiendo en redes, es un intento más para dar con el rodado. Quien tenga algún dato de la bicicleta puede acercarse a la comisaría más cercana o bien comunicarse al teléfono: 381-6497273

Leé también: Vista Flores: se dio a la fuga de un control y una policía resultó herida