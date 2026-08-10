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NEVADAS

Récord: el Paso a Chile lleva 27 días cerrado

El Sistema Integrado Cristo Redentor permanece inhabilitado para circular por las condiciones en alta montaña.

El Paso Internacional Cristo Redentor continúa cerrado este lunes y ya acumula 27 días consecutivos sin tránsito internacional. La extensa interrupción se debe a las condiciones meteorológicas que afectan a la alta montaña, donde las fuertes nevadas dejaron una importante acumulación de nieve y complicaron la transitabilidad en ambos lados de la cordillera.

El paso figura actualmente como cerrado hasta nuevo aviso, por lo que no está permitido el tránsito de vehículos entre Mendoza y Chile a través de este corredor.

La situación se mantiene pese a los trabajos realizados por los equipos de Vialidad de Argentina y Chile para despejar la Ruta Nacional 7 y los sectores cercanos al túnel internacional. Las condiciones climáticas y la acumulación de nieve continúan siendo los principales obstáculos para definir una reapertura segura.

Por su parte, el frío suma al prolongado cierre. Durante la mañana de este lunes se registraron temperaturas de -4°C en Uspallata, -6°C en Punta de Vacas, -9°C en Puente del Inca y -10°C en Las Cuevas.

El cierre del paso también mantiene en alerta a los transportistas que utilizan este corredor para llevar cargas entre Argentina y Chile. Desde la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam) plantearon que algunos tramos de la Ruta 7, al menos hasta Puente del Inca, ya se encontrarían en condiciones para permitir el tránsito.

Ante este reclamo, representantes de la Administración de Centros de Fronteras, Vialidad Nacional y Gendarmería mantuvieron una reunión para evaluar el estado del camino y analizar la posibilidad de habilitar la circulación desde el sector argentino.

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