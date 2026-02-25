Récord de reservas desde 2023: el BCRA acumula US$2.640 millones en el año

Las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) alcanzaron los USD 46.905 millones, el nivel más alto en más de seis años. El dato llega tras una racha de 36 jornadas consecutivas de compras en el mercado cambiario, en un contexto de pagos de deuda y negociaciones con el FMI.

La cifra se consolidó luego de que la autoridad monetaria comprara USD 85 millones en la última rueda. En lo que va del año, el organismo acumula USD 2.640 millones en adquisiciones, en el marco de una estrategia de fortalecimiento del stock de divisas. El dato no es menor: el Central lleva 36 jornadas consecutivas con saldo comprador, tanto dentro como fuera del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

En la rueda más reciente, el MULC operó USD 496 millones, y el BCRA absorbió el 17% del volumen. Aunque por debajo del promedio de las últimas jornadas, el resultado sostiene una tendencia positiva que tuvo su pico el 11 de febrero, cuando se compraron USD 214 millones en un solo día.

El movimiento cambiario se dio en paralelo con una recuperación del dólar mayorista, que cerró en $1.392, tras haber tocado los $1.448 a fines de enero. La flotación cambiaria implementada este año generó oscilaciones, en parte explicadas por la intervención oficial.

La mejora en las reservas no solo responde a las compras de divisas. También incidieron el aumento del precio del oro —impulsado por la debilidad global del dólar— y el ingreso de capitales por emisiones provinciales, como los USD 800 millones colocados por Santa Fe.

El objetivo del Gobierno de Javier Milei es mantener un ritmo de USD 1.000 millones mensuales en compras, en línea con el compromiso asumido ante el Fondo Monetario Internacional (FMI). Hasta el momento, se habría cumplido alrededor del 20% de esa meta.

Sin embargo, el desafío inmediato está en los vencimientos. El próximo 2 de marzo el Central deberá afrontar un pago de USD 1.000 millones del Bopreal 2026, mientras se aguarda un desembolso pendiente del FMI. Analistas estiman que la Argentina necesitaría sumar hasta USD 40.000 millones adicionales para afrontar los compromisos de deuda en los próximos años.