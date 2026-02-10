Récord de casas vendidas en Mendoza: se recuperó el sector pero solo en algunas zonas

El mercado inmobiliario de Mendoza cerró 2025 con un récord histórico de 34.643 escrituras públicas, la cifra más alta desde que existen series comparables del Registro Público de la Propiedad. El crecimiento interanual fue del 19,7% respecto de 2024, superando los máximos previos registrados en 2018 y 2022.

A diferencia de otros ciclos de expansión, el desempeño del año pasado no respondió a un pico puntual ni a un fenómeno estacional, sino que mostró niveles elevados de actividad a lo largo de los doce meses, consolidando una tendencia sostenida.

Los datos corresponden a escrituras inscriptas en el Gran Mendoza, el Valle de Uco y la Zona Este. La Segunda Circunscripción Judicial —San Rafael, General Alvear y Malargüe— no forma parte del informe elaborado por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), lo que delimita el alcance territorial del análisis.

Para dimensionar el récord alcanzado, es necesario observar la evolución del sector en la última década. Entre 2014 y 2019, el mercado operó con relativa estabilidad, con valores que oscilaron entre las 25.000 y 28.000 escrituras anuales. En 2018 se había alcanzado el máximo de ese período, con 28.801 operaciones, una marca que luego fue superada.

El punto más bajo se registró en 2020, en el contexto de la pandemia de Covid-19, cuando Mendoza contabilizó 20.525 escrituras, reflejo de las restricciones a la circulación y la paralización parcial de la actividad económica. A partir de 2021 comenzó la recuperación, con un incremento interanual del 43,8% que llevó el total a 29.520 operaciones.

En 2022 el mercado se mantuvo en niveles altos, aunque sin un crecimiento equivalente, mientras que en 2023 se observó un retroceso. En 2024 hubo una recuperación parcial que desembocó en el récord alcanzado en 2025, con casi 20% más de escrituras en la comparación interanual.

Las cifras relevadas miden exclusivamente el volumen de escrituras formalmente inscriptas, lo que permite evaluar el nivel de actividad registral y de formalización del mercado inmobiliario, sin discriminar valores de las operaciones, tipo de inmueble, destino del bien ni modalidad de pago.

El récord de 2025 encuentra un antecedente directo en la expansión de la construcción registrada hasta 2024. Según datos oficiales de la DEIE, ese año se autorizaron 1.129.353 metros cuadrados, el mayor registro provincial del siglo. Si bien la habilitación de superficie no se traduce de forma inmediata en escrituras, constituye el paso previo indispensable para que los proyectos ingresen al circuito formal.

Existe un desfase estructural entre la aprobación de obra, la ejecución y la escrituración, por lo que una parte significativa de las operaciones registradas en 2025 corresponde a desarrollos autorizados en años anteriores.

Dentro de ese proceso, Luján de Cuyo se consolidó como el principal motor del crecimiento. En 2024 autorizó 371.424 metros cuadrados, frente a los 187.983 del año previo, lo que representa un incremento del 97,6%, el más alto entre los departamentos con mayor volumen de obra habilitada.

Este desempeño no tuvo una réplica equivalente en otros puntos de la provincia. Mientras Guaymallén y Las Heras mostraron avances más moderados y la Ciudad de Mendoza enfrenta límites físicos que orientan el desarrollo hacia la redensificación, Luján capitalizó la disponibilidad de tierras y una normativa favorable a barrios privados y emprendimientos de uso mixto.

La consecuencia es una distribución territorial desigual del crecimiento, que abre interrogantes sobre la planificación urbana a largo plazo y el impacto en servicios públicos, conectividad vial y recursos estratégicos como el agua.

Un indicador complementario aporta pistas sobre el perfil de los desarrollos: la cantidad de piletas declaradas en obras privadas habilitadas. Este dato, que forma parte de las declaraciones técnicas obligatorias, creció en paralelo a la superficie autorizada y se concentró en los mismos departamentos líderes, con Luján de Cuyo a la cabeza.

Si bien no mide valores ni cantidad de operaciones, este registro refuerza la lectura de un mercado impulsado en parte por inversiones vinculadas a propiedades de gama alta, dentro de un escenario general de recuperación que, por ahora, avanza a distintas velocidades según la región.