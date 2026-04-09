Récord de árbitros argentinos en un Mundial: quién es el mendocino que hará historia

Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, la FIFA oficializó este jueves quiénes serán los árbitros y asistentes que participarán de la cita máxima del fútbol mundial. En ese contexto, se dio a conocer que el Argentina contará con nueve representantes en total, lo que marca un hito en la historia del arbitraje nacional, ya que es la delegación más numerosa de la historia. Entre los convocados se encuentra Cristian Navarro, quien se convertirá en el primer árbitro mendocino en formar parte de un mundial.

En ese marco, fueron designados como árbitros principales Yael Falcón Pérez, Darío Herrera y Facundo Tello Figueroa.

En tanto, como asistentes estarán Juan Pablo Belatti, Maximiliano del Yesso, Gabriel Chade, Facundo Rodríguez y Cristian Navarro. Además, Hernán Mastrángelo integrará el equipo arbitral en el sistema VAR.

#Arbitraje Récord histórico de árbitros argentinos para la Copa del Mundo 2026.



👨‍⚖️ Facundo Tello, Darío Herrera y Yael Falcón Pérez oficiarán como jueces principales en la máxima cita del fútbol.



📰 https://t.co/QHeqwk7Gbb pic.twitter.com/3VD4QzfCPc — AFA (@afa) April 9, 2026

Se trata de la mayor cantidad de árbitros argentinos convocados para un Mundial, un dato que posiciona al país entre los principales aportantes de colegiados junto a otras potencias como Brasil.

La historia de Cristian Navarro, el primer árbitro mendocino en participar de un Mundial

La historia de Cristian Navarro comenzó hace 41 años en el departamento de San Martín. El flamante árbitro mundialista inició su carrera en ligas de fútbol regionales de Mendoza, como la Liga de Lavalle, Santa Rosa y la Liga Mendocina.

Con el tiempo logró consolidarse en el ámbito profesional, alcanzando la Primera División del fútbol argentino y sumando experiencia internacional en competencias organizadas por la Conmebol, como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Su rodaje internacional también incluye participaciones en la Copa América 2024 disputada en Estados Unidos y en ligas del exterior, entre ellas la Liga Profesional de Arabia Saudita, donde militan estrellas del calibre de Cristiano Ronaldo.

El ascenso Navarro se consolidó con su inclusión en la nómina oficial para el Mundial 2026, hecho que marca un hito para el arbitraje mendocino, ya que se convertirá en el primer representante de la provincia en participar de una cita mundialista