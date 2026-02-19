Recopa Sudamericana: Lanús va por la épica contra los millones de Flamengo

Lanús, campeón de la Copa Sudamericana, y Flamengo, titular de la Copa Libertadores, disputarán este jueves el partido de ida en busca de la corona de la Recopa Sudamericana.

El encuentro, que se disputará desde las 21.30 en el estadio La Fortaleza, tendrá al venezolano Alexis Herrera como árbitro principal, y la revancha se disputará el próximo 26 de febrero en el Maracaná de Río de Janeiro.

Lanús llega a este compromiso tras un buen comienzo en el Torneo Apertura, pese al traspié del pasado viernes, cuando registró una derrota 2-0 ante Independiente sin muchos de los habituales titulares en su formación.

espués de su victoria frente al Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana 2025, el club buscará en esta Recopa agregar un título que todavía no tiene sus vitrinas: sería el cuarto internacional y el noveno en 111 años de historia.

Para ello, el técnico Mauricio Pellegino contará con el cerebro del equipo, Marcelino Moreno, tras recuperarse de una metatarsalgia en el pie izquierdo, mientras se mantiene la duda sobre la presencia del goleador, Rodrigo Castillo, que padece una lesión muscular en el cuádriceps de la pierna izquierda.

“El valor de mercado es muy importante pero lo tomo con pinzas. Es verdad que Flamengo acaba de comprar a Lucas Paquetá por 40 millones de dólares, pero es el valor donde jugaba y que le da esa cotización. Pero el fútbol son once jugadores de cada lado”, señaló el capitán Carlos Izquierdoz, en la previa.

Probables formaciones

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Flamengo: Agustin Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Leo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Evertton Araujo, Lucas Paquetá, Giorgian de Arrascaeta; Everton, Pedro. DT: Filipe Luis.