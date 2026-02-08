Recomposición salarial: el Gobierno de Mendoza convocó a paritarias para el 20 de febrero

El gobierno de Alfredo Cornejo convocó a los principales gremios de la administración pública -entre ellos la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) y el sector judicial– para constituir las mesas paritarias y discutir la recomposición salarial correspondiente a 2026.

Según trascendió, las rondas de negociación darán inicio el próximo viernes 20 de febrero, en la antesala de las elecciones municipales en seis departamentos, las cuales se llevarán a cabo el domingo 22 de febrero.

Si bien aún no trascendió cuál será la propuesta salarial sector por sector, el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, anticipó que cualquier oferta estará atada a la recaudación provincial. En ese sentido, desde el Gobierno señalaron como dato positivo la desaceleración de la inflación y sostuvieron que los incrementos otorgados hasta el momento se ubicaron por encima del índice de precios al consumidor.

Desde el lado gremial, el secretario general de ATE, Roberto Macho, y la titular de Ampros, Claudia Iturbe, manifestaron que esperan una recomposición acorde a la pérdida del poder adquisitivo. En esa línea, Macho planteó que los salarios de los agentes estatales, tanto del área de salud como de la administración central, deberían partir de un piso de 1,8 millón de pesos, mientras que Iturbe reclamó un ajuste del 40%, similar al otorgado a los funcionarios en 2025.

Cabe recordar que los sindicatos venían reclamando la apertura de paritarias desde diciembre pasado, ante la necesidad de actualizar los ingresos de los empleados públicos.

Por otra parte, el ministro de Educación, Cultura e Infancias, Tadeo García Zalazar, indicó que en el marco de los acuerdos paritarios se comenzaron a abonar las cuotas destinadas a útiles escolares e indumentaria, y precisó que los docentes percibirán un total de 300.000 pesos por única vez para la compra de útiles, mientras que los celadores dependientes de la DGE recibirán 280.000 pesos en concepto de vestimenta, con pagos escalonados entre febrero y abril.